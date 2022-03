La Juventus potrebbe confermarsi sul mercato anche in estate dopo essere stata una delle società più attive a gennaio. Gli arrivi di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ma anche le cessioni di Rodrigo Bentancur, Aaron Ramsey e Aaron Ramsey dimostrano la volontà della società bianconera di rinforzarsi migliorando in qualità soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. A tal riguardo la crescita di Arthur Melo nelle ultime settimane è stata importante a tal punto che il brasiliano sta regalando delle prestazioni importanti. La Juventus starebbe lavorando però a rinforzi nel ruolo di mezzala, servono giocatori di qualità che sappiano garantire anche inserimenti.

A tal riguardo oltre a Renato Sanches, in scadenza di contratto a giugno 2023 con il Lille e valutato circa 30 milioni di euro, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto anche di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese sta dimostrando di essere un giocatore importante per l'Arsenal, non solo per la sua capacità di garantire equilibrio ma anche nel segnare gol. A tal riguardo ha segnato l'1 a 0 contro il Leicester nell'ultimo match di campionato. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il giocatore Thomas Partey potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con un mezzala fisica che possa dare un contributo importante nella realizzazione dei gol.

A tal riguardo oltre a Renato Sanches piace Thomas Partey, il centrocampista ghanese va in scadenza di contratto con l'Arsenal a giugno 2025 ed ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Meno tecnico di Renato Sanches, rispetto al portoghese il ghanese ha 4 anni in più. Questo potrebbe pesare nella decisione della Juventus sul mercato.

Inoltre non sarà facile acquistare Thomas Partey, considerando l'importanza del giocatore per il tecnico dell'Arsenal Mikael Arteta. Costa di meno ed è più facile da acquistare Renato Sanches, in scadenza di contratto a giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe incontrare l'agente sportivo del portoghese Jorge Mendes durante la pausa per le nazionali per fine marzo per valutare la possibilità di acquistarlo durante il Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori interessanti anche per il settore avanzato. A tal riguardo molto dipenderà dal futuro professionale di Paulo Dybala, in scadenza a giugno, e Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. Piace molto Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.