La Juventus negli ultimi due mesi ha recuperato diversi punti a Inter, Milan e Napoli. Merito di un rendimento positivo da parte dei bianconeri, che hanno sfruttato diversi passi falsi delle prima menzionate squadre. Il calendario della Juventus è più agevole, almeno sulla carta, inoltre i bianconeri hanno la possibilità di guadagnare altri tre punti all'Inter avendo lo scontro diretto all'Allianz Stadium di Torino. Ci saranno poi i match contro la Fiorentina e la Lazio, che rappresentano insieme all'Inter le squadre più forti che la Juventus dovrà affrontare in questo finale di stagione.

Allegri ha più volte dichiarato nelle interviste che i bianconeri non sono in lotta per il campionato e che si punta al quarto posto. A smentire il tecnico toscano sono stati Paulo Dybala e Federico Cherubini, entrambi presenti alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini. L'argentino ha dichiarato di credere allo scudetto, il direttore sportivo della Juventus ha aggiunto invece che una società come la Juventus deve sempre puntare a vincere il campionato. Ha poi sottolineato che a giorni è atteso l'incontro con i giocatori in scadenza a giugno per discutere del loro prolungamento di contratto, fra questi c'è anche Paulo Dybala.

Federico Cherubini ha parlato della lotta per il campionato

''Scudetto? Allegri dice di non crederci, ma la Juventus deve sempre farlo''. Queste le dichiarazioni di Federico Cherubini in riferimento alla lotta per il campionato e alla possibilità della Juventus di giocarsi la vittoria. Il direttore sportivo della Juventus ha poi aggiunto: ''Rinnovo Dybala?

Prossimi giorni incontreremo non solo Paulo, ma anche altri calciatori in rosa in scadenza''. Evidente quindi come ci sia molta attesa da parte dei tifosi per conoscere il futuro professionale non solo dell'argentino ma anche di Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, tutti in scadenza di contratto a giugno.

Cherubini ha poi parlato della sua esperienza professionale con la Juventus, iniziata come dirigente nel seguire prestiti ed altre situazioni interne alla società bianconera. Cherubini ha spiegato che con l'addio di Giuseppe Marotta è stato promosso in prima squadra con responsabilità diretta. Dopo l'addio di Fabio Paratici è diventato il direttore sportivo della Juventus.

La Juventus e gli acquisti di Zakaria e Vlahovic

Il direttore sportivo Federico Cherubini ha parlato anche del mercato della Juventus, sottolineando in maniera scherzosa che senza gli acquisti di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic non sarebbe stato presente alla presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini. Ha aggiunto che grande merito di tali acquisti sono della società bianconera, che ha fatto un grande investimento economico.