La Juventus è attesa da giorni importanti per il Calciomercato. La società bianconera a breve incontrerà i giocatori in scadenza a giugno, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio. Gran parte di questi dovrebbero prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. I casi più discussi negli ultimi giorni sono quelli riguardanti il colombiano e l'argentino. Il terzino dovrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la Juventus per una stagione con opzione per la successiva, andando a guadagnare circa 3 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Un'offerta evidentemente minore rispetto all'attuale ingaggio del colombiano ma giustificata dal fatto che la società bianconera vuole attutire il monte ingaggi. Cuadrado sta dimostrando di essere un giocatore importante per la Juventus ma i suoi 34 anni giustificherebbero l'offerta fino a giugno 2023 con opzione per il 2024. Diverso è il discorso di Paulo Dybala, che rimane il vice capitano della squadra e che la Juventus vorrebbe confermare per il futuro. Il problema di fondo è che non vorrebbe garantirgli i 10 milioni di euro a stagione di cui si parlava fino a qualche mese fa. L'offerta di prolungamento di contratto potrebbe essere con un ingaggio base di circa 8 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di euro di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Possibile offerta da 8 milioni di euro più 2 milioni a stagione per Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus incontrerà i giocatori in scadenza a giugno in questi giorni. Sarebbe scontato il prolungamento di contratto di Cuadrado, meno quello di Dybala. L'argentino per rimanere dovrebbe accettare un'offerta da 8 milioni di euro netti a stagione più 2 milioni di euro di bonus.

Una somma evidentemente minore rispetto ai 10 milioni di euro netti a stagione di cui si parlava fino a qualche mese fa. Fra i motivi che avrebbero portato la Juventus a diminuire l'offerta non solo la volontà di diminuire il monte ingaggi ma anche i continui infortuni muscolari che ha subito l'argentino negli ultimi mesi. Quello più recente contro il Torino, che lo farà stare fermo circa 10 giorni.

Potrebbe ritornare in campionato contro lo Spezia ad inizio marzo o eventualmente per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villareal.

Il mercato della Juventus

La Juventus se non dovesse prolungare il contratto di Dybala potrebbe acquistare Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo valutata circa 30 milioni di euro. Il giocatore della società emiliana potrebbe arrivare anche nell'eventualità fosse Kean e non Dybala a lasciare la società bianconera.