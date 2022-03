Siamo ancora a marzo, ma Inter, Juventus e Milan sarebbero già molto attive per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione, valutando dei profili da regalare ai rispettivi allenatori per aumentare la qualità tecnica delle rose.

Marotta sui profili a parametro zero

L'Inter sarebbe molto attenta ai calciatori in scadenza di contratto con i rispettivi club e che quindi potrebbero essere ingaggiati a parametro zero dal 1 luglio. Sarebbe il caso di Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach, che non dovrebbe rinnovare con i tedeschi per intraprendere una nuova avventura.

Marotta seguirebbe anche Corentin Tolisso per potenziare il centrocampo, considerati i possibili addii di Arturo Vidal e Matias Vecino, i quali non dovrebbero rinnovare il contratto coi nerazzurri: il cileno potrebbe andare al Flamengo, mentre l'uruguaiano piacerebbe al Napoli.

Per l'attacco, invece, sarebbe spuntato il nome di Divock Origi. Il Liverpool lo potrebbe cedere durante la prossima estate. Sul belga ci sarebbe però da tempo anche il Milan.

I bianconeri su Salah e Gravenberch

La Juventus sarebbe sulle tracce di Mohamed Salah per potenziare enormemente l'attacco. L'egiziano ha il contratto in scadenza nel 2023 col Liverpool e potrebbe decidere di cambiare aria. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.

I bianconeri vorrebbero agire anche a centrocampo dove, oltre a Tolisso, si starebbe pensando al giovane Gravenberch dell'Ajax che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro. La società presieduta dagli Agnelli potrebbe realizzare un corposo bottino cedendo Arthur e Adrien Rabiot che avrebbero delle richieste dalla Premier League e che potrebbero garantire in tutto circa 50 milioni di euro alle casse dei bianconeri.

Il club rossonero su Fekir

Il Milan vorrebbe potenziare la trequarti per rendere più collaudato il 4-2-3-1 di Stefano Pioli e sarebbe alla ricerca di un profilo che possa far tirare il fiato a Brahim Diaz. L'ex Real Madrid ha deluso in termini di gol e potrebbe condividere il ruolo con Fekir. Il calciatore del Betis piacerebbe molto a Paolo Maldin in quanto è un elemento in grado di giocare sulle corsie esterne grazie alla sua capacità nel saltare l'uomo.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro.

I rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo se dovessero cedere il cartellino di calciatori in esubero come ad esempio Castillejo, che avrebbe mercato in Spagna e in Germania.