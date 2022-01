Il Padova batte il Catanzaro per 1-0 al 'Ceravolo' e va in finale di Coppa Italia Serie C. La gara valevole per la semifinale di ritorno viene decisa da un gol di Bifulco al minuto 10; i padroni di casa hanno chiuso la partita in nove uomini. Nella gara di andata le due squadre avevano pareggiato per 1-1.

I veneti dovrebbero affrontare nell'ultimo atto della competizione il Sudtirol che, nella giornata di ieri, martedì 18 gennaio 2022, ha vinto 4-0 contro la Fidelis Andria nella partita di andata.

Le formazioni titolari

Per il Catanzaro mister Vivarini ha mandato in campo la squadra con un 3-5-2.

Davanti a Nocchi c’erano Martinelli, Fazio e De Santis; Bjarkason e Vandeputte sugli esterni; Sounas, Cinelli e Welbeck in mezzo; Bombagi e Vazquez davanti.

Per il Padova ha risposto il tecnico Pavanel con Donnarumma fra i pali (fratello di Gigio, il portiere della Nazionale), Kirwan, Ajeti, Gasbarro e Curcio in difesa, Germano, Hraiech e Della Latta a centrocampo e infine Jelenic, Santini e Bifulco davanti.

Il primo tempo

Ospiti subito vicini al gol con Jelenic fermato da Fazio al momento della conclusione davanti a Nocchi. Al sesto minuto Jelenic ha appoggiato all’indietro per Hraiech che ha tirato molto alto dal limite dell’area. Inizio aggressivo del Padova andato ancora alla conclusione con Della Latta di testa su cross dalla destra di Kirwan; palla sul fondo.

Gli ospiti, infatti, sono passati, poco dopo, al minuto 10, in vantaggio con Bifulco che ha trafitto Nocchi dopo una bella verticalizzazione che ha trovato impreparata la difesa giallorossa. Al 22° minuto il portiere giallorosso ha parato un tiro di Santini centrale. Qualche secondo più tardi ammonito Vazquez per un fallo su Gasbarro.

Al 25°, giallo anche per Donnarumma che ha bloccato la sfera fuori dall’area di rigore. Sulla conseguente punizione Bombagi ha centrato la barriera. Al minuto 29, su angolo di Vandeputte, Donnarumma ha salvato il punteggio su Martinelli. Padova vicino al raddoppio sempre con Bifulco che ha impegnato Nocchi con i piedi. Al 43° Fazio ha imbeccato Bjarkason che davanti a Donnarumma è però scivolato.

Ancora calabresi a un passo dal pareggio con Bombagi che, in diagonale dal limite dell’area, ha tirato fuori. Sul finire di primo tempo, cross di Martinelli e colpo di testa di Bombagi a lato.

Il secondo tempo

Prima occasione nella ripresa è capitata sui piedi di Sounas, al 57° minuto, che ha tirato centrale dentro l’area di rigore su assist di Vandeputte. Dall’altra parte, al minuto 60 Fazio ha salvato sul contropiede di Jelenic. Gli ospiti hanno fatto entrare Chiricò e Terrani e per Bifulco e Santini. Ha risposto Vivarini inserendo Porcino per Vazquez. Non sono state molte le occasioni nella ripresa, condizionata anche dai numerosi cambi dei tecnici.

Il Padova ha cambiato Vasic per Germano al minuto 70.

Poco dopo cross di Porcino per Bombagi che, dopo aver stoppato, ha calciato addosso a un difensore e, successivamente, ha commesso fallo prendendosi il giallo.

Passa un minuto e il Catanzaro resta in dieci uomini per un’espulsione diretta a Fazio che ha atterrato, impedendo una chiara occasione da rete, Chiricò al limite dell’area al 75° minuto. L’esterno dei biancoscudati ha centrato in pieno la traversa dal calcio piazzato seguente. Successivamente Curiale, Bayeye e Verna hanno preso il posto di rispettivamente Cinelli, Bjarkason e Bombagi.

Al 79° ancora Chiricò ha impegnato Nocchi dalla distanza. Il direttore di gara, all’82° minuto, ha ammonito Ajeti e Curiale. Al minuto 88 Vandeputte ha sprecato una buona chance per il pareggio tirando alto da poco fuori l’area di rigore.

Viene poi espulso anche Curiale nel recupero, riducendo i suoi in nove uomini.

Al 94° minuto l'arbitro fischia la fine della partita, sul punteggio di 0-1 per il Padova, che così in finale di Coppa Italia di Serie C.