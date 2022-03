La Juventus potrebbe proseguire gli importanti acquisti fatti a gennaio anche durante il Calciomercato estivo. Gli arrivi di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono solo l'inizio di un ringiovanimento di una rosa che potrebbe arricchirsi di giocatori giovani e di qualità anche in estate. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per giocatori come Niccolò Zanioloe Giacomo Raspadori per il settore avanzato, a centrocampo invece piace Graverberch, ventenne dell'Ajax. Potrebbero però esserci anche delle eccezioni a giugno, con la Juventus che andrebbe ad acquistare anche giocatori di esperienza in ruoli che hanno bisogno di rinforzi.

Per esempio si parla dell'ingaggio di Pogba a centrocampo, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per la fascia sinistra difensiva, se dovesse partire Alex Sandro potrebbe arrivare un altro francese: parliamo di Ferland Mendy, giocatore che in questa stagione non ha disputato molti match con il Real Madrid anche a causa di problemi muscolari. Il francese però potrebbe essere ceduto dalla società spagnola perché Ancelotti vorrebbe Theo Hernandez. Per il giocatore del Milan sarebbe un ritorno al Real dopo che la società rossonera lo aveva acquistato diverse stagioni fa.

Il giocatore Mendy potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Ferland Mendy a giugno.

Il francese arriverebbe nell'eventualità dovesse partire Alex Sandro, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno 2023. Il brasiliano potrebbe garantire circa 10 milioni di euro, somma che sarebbe poi investita dalla Juventus per l'acquisto di Mendy. Il classe 1995 sarebbe un rinforzo importante per la società bianconera perché darebbe anche esperienza.

Il suo addio al Real Madrid potrebbe concretizzarsi perché il tecnico Ancelotti vorrebbe Theo Hernandez per la fascia sinistra difensiva. Il giocatore del Milan ha un prezzo di mercato importante, superiore ai 40 milioni di euro. Somma però che sarebbe attutita proprio dalla cessione di Mendy, che avrebbe più o meno la stessa valutazione di mercato del giocatore rossonero.

Difficilmente però la Juventus investirà tale somma per arrivare al francese, a meno che il Real Madrid decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo e nel settore avanzato, come già anticipato ad inizio articolo. Potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United. Attualmente guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, per trasferirsi nella società bianconera dovrebbe accettare un'offerta d'ingaggio minore, magari con l'aggiunta di bonus attivabili al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali. Per il settore avanzato piace Niccolo Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.