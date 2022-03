La telenovela Alessio Romagnoli continua ormai da mesi, ma sta per arrivare alla sua conclusione. Il difensore centrale di Stefano Pioli, che sembra essere sempre più indietro nelle gerarchie vista anche la crescita esponenziale di Kalulu, ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non lo ha rinnovato. I contatti ci sono stati anche nel recente passato, ma non sembrano essere stati fatti passi avanti nella trattativa.

Milan-Romagnoli: i perché dell’addio

Così sono tanti i rumors di mercato che spingono lontano da Milano il difensore centrale che nonostante sia legato molto ai rossoneri sarebbe pronto a cambiare aria in estate.

Se dovesse essere questa la scelta, il Milan lo perderà a parametro zero come successo con Donnarumma e Calhanoglu e probabilmente come accadrà con Kessiè.

Alla base del possibile addio di Romagnoli c’è la questione economica. Il centrale ha al momento un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione, tra i più alti dell'intera rosa, troppi per i rossoneri che infatti avrebbero fatto una proposta al ribasso. L’offerta però non avrebbe convinto il calciatore che quindi adesso si sta guardando intorno con tanti estimatori che sono alla finestra, ormai da tempo.

Romagnoli tra Lazio e Juventus

Nelle ultime ore sembra che la Lazio abbia accelerato la trattativa per acquistare Romagnoli a parametro zero.

La destinazione sarebbe gradita e anche la prima offerta di Tare potrebbe essere considerata all’altezza dal giocatore. I biancocelesti hanno infatti messo sul piatto un contratto pluriennale con stipendio vicino ai 3,3 milioni di euro a stagione, più di quanto avrebbe offerto il Milan per il rinnovo.

Romagnoli così potrebbe decidere di proseguire la sua carriera alla Lazio di Maurizio Sarri che perderà Luiz Felipe anche lui in scadenza di contratto e vicino al trasferimento in Spagna.

Per il centrale italiano attenzione però anche alle mosse della Juventus che sta cercando un difensore centrale mancino che possa prendere il posto di Chiellini, spesso ai box e con l’età che avanza. Romagnoli è un nome che potrebbe piacere ad Allegri per la sua conoscenza del calcio italiano e per le sue qualità.

Nel frattempo il Milan non sta con le mani in mano, sa che dovrà acquistare un nuovo difensore centrale, obiettivo mancato a gennaio dove tutti i nomi sono risultati imprendibili.

Al momento il favorito numero uno per sbarcare a Milanello è Botman del Lille, gli ultimi incontri con l’entourage del giocatore avrebbero dato esito positivo, il calciatore sarebbe pronto a vestirsi di rossonero, ma prima bisognerà convincere il Lille che lo valuta tra i trenta e i quaranta milioni.