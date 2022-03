La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato, confermandosi dopo i grandi acquisti di gennaio. Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic sono investimenti importanti per il presente e per il futuro. Anche a luglio la società bianconera potrebbe decidere di acquistare giovani di qualità, che però sono già pronti per fare i titolari in una società che lotta per vincere le competizioni. Si valutano soprattutto rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato, garantendo più qualità e gol. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca Marco Asensio, trequartista del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno 2023.

Nelle ultime partite il tecnico Carlo Ancelotti lo sta schierando in diversi match dopo un inizio di stagione in cui non ha raccolto molto minutaggio. Secondo le ultime notizie di mercato la società spagnola vorrebbe offrirgli il prolungamento di contratto. Molto dipenderà dal giocatore e dalla sua volontà di rimanere o eventualmente di fare una nuova esperienza professionale. La Juventus potrebbe cercare di acquistare e sarebbe in vantaggio sul Milan anche per l'ottimo rapporto professionale fra il presidente del Real Madrid Florentino Perez e quello della Juventus Andrea Agnelli.

Il giocatore Asensio potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Marco Asensio.

La punta spagnola piace alla società bianconera e sarebbe un rinforzo ideale per il 4-2-3-1 o per il 4-3-3. Lo spagnolo può giocare come trequartista o come punta di fascia. In questa stagione non in inizio non ideale sta giocando diversi match. Fino ad adesso ha disputato 5 match con un gol ed un assist in Champions League, 21 match , 7 gol nel campionato spagnolo, 1 match di Supercoppa spagnola e 2 match con un gol in Coppa di Spagna.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro ma potrebbe diminuire a giugno in quanto sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Real Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus oltre ad Asensio starebbe lavorando anche ad altri rinforzi per il settore avanzato. Molto dipenderà dalla conferma o meno dei vari Dybala, Morata e Kean.

Il primo è in scadenza di contratto a giugno e in queste settimane potrebbe incontrare la società bianconera per prolungare la sua intesa contrattuale. Lo spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto da parte dei bianconeri di circa 35 milioni di euro. La Juventus ha l'obbligo di riscatto su Kean entro giugno 2023 per circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe anticipare il suo acquisto e cederlo al Paris Saint Germain, la società francese è interessata al giocatore. Per quanto riguarda invece i rinforzi piacciono per il centrocampo de Jong e per il settore avanzato Choupo Moting e Raspadori.