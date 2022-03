L'Inter sarebbe già al lavoro sul calciomercato per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. I reparti maggiormente interessati potrebbero essere centrocampo e attacco.

Ipotesi scambio col Cagliari

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club nerazzurro potrebbe intavolare uno scambio con il Cagliari che riguarderebbe Nahitan Nandez e Andrea Pinamonti. L'uruguaiano sarebbe stato sondato già da tempo dai nerazzurri e sarebbe stato vicino durante la scorsa estate. Il suo arrivo è poi saltato per l'arrivo di Denzel Dumfries.

La valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro, mentre quella del centravanti italiano di proprietà dei meneghini, ora in prestito all'Empoli, potrebbe lievitare se dovesse aumentare il suo bottino realizzativo fino al termine della stagione. Le due società potrebbero intensificare i contatti durante la prossima estate.

Asse con la Roma per Diawara

La Roma sarebbe molto interessata a Matteo Darmian, in grado di giocare sia destra che sulla sinistra. Il calciatore è però molto considerato da Simone Inzaghi, che lo ritiene fondamentale proprio per la sua polivalenza tattica. Il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Diawara, che potrebbe fare al caso dell'Inter.

La società meneghina infatti, da tempo cercherebbe un vice Brozovic.

Il croato dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022, ma i dirigenti vorrebbero in squadra un profilo con caratteristiche simili per avere il ruolo coperto, se l'ex Dinamo Zagabria dovesse assentarsi in qualche gara. L'operazione di mercato comunque non sarebbe al momento avviata, perché il club milanese non intenderebbe privarsi di Darmian, ritenuto un punto di riferimento anche dal punto di vista caratteriale all'interno dello spogliatoio.

Rumors su Cavani

L'attacco di Simone Inzaghi potrebbe subire diverse modifiche, visto che mancherebbe un attaccante centrale in grado di far rifiatare Edin Dzeko. Nelle ultime ore sarebbe stato offerto ai nerazzurri Edinson Cavani, ormai fuori dal progetto del Manchester United. Il centravanti potrebbe liberarsi a parametro zero e sarebbe stato offerto direttamente dal suo entourage, il nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che attualmente percepisce.

La trattativa però non dovrebbe interessare la società nerazzurra, che preferisce puntare su elementi più giovani e con stipendi non molto onerosi. A tal proposito, al termine della stagione, sia Alexis Sanchez che Arturo Vidal dovrebbero lasciare la Pinetina.