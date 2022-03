Il derby di Milano è molto acceso sul campo: Inter e Milan si stanno contendendo lo scudetto e la finale di Coppa Italia, ma non solo. Anche sul mercato gli interessi delle due società potrebbero nuovamente intrecciarsi la prossima estate. Lo scorso anno i nerazzurri hanno soffiato Hakan Calhanoglu ai cugini e tra qualche mese un tentativo verrà fatto probabilmente anche per Franck Kessié, ma i rossoneri non staranno a guardare. Maldini e Massara, infatti, starebbero pensando ad un clamoroso sgarbo, ovvero provare a soffiare all'Inter Ivan Perisic.

Anche il Torino ha iniziato già a lavorare per la prossima estate. L'obiettivo sarebbe quello di costruire una rosa competitiva che possa giocarsi un piazzamento europeo. Per questo motivo i granata avrebbero messo nel mirino Jordan Veretout, non considerato più intoccabile dalla Roma.

Possibile tentativo del Milan per Perisic

Uno dei giocatori che cambiare squadra durante la prossima sessione estiva di Calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato è in scadenza di contratto con l'Inter e, nonostante le parti stiano discutendo del possibile rinnovo, non sono da escludere colpi di scena. Il Milan, infatti, starebbe provando ad inserirsi per soffiare il giocatore ai cugini, provando a vendicarsi di quanto successo l'anno scorso con Hakan Calhanoglu.

Il classe 1989, inoltre, sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli e avrebbe meno compiti difensivi rispetto ad ora. Bisognerà vedere se prenderà in considerazione l'ipotesi di 'tradire' l'Inter trasferendosi sull'altra sponda del Naviglio. La società nerazzurra avrebbe la priorità, ma Maldini e Massara starebbero provando ad inserirsi.

Il Milan avrebbe fatto anche la propria proposta, mettendo sul piatto un contratto biennale, fino a giugno 2024, a 4,5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. La richiesta del croato ad Ausilio e Marotta è stata quella di un triennale a 5 milioni netti a stagione, da vedere se l'Inter e il giocatore si verranno incontro, a quelle cifre ma per due anni o se, alla fine, i rossoneri faranno il colpaccio.

Torino su Veretout

Il Torino starebbe lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric per la prossima stagione. I granata vogliono alzare l'asticella e costruire una rosa competitiva per un piazzamento europeo. Un rinforzo importante arriverà in mezzo al campo alla luce del ritorno di Pobega dal prestito al Milan. Il Toro avrebbe messo nel mirino Jordan Veretout, ai margini della Roma, con Mourinho che non lo ritiene più incedibile. La sua valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso economico, il club di Urbano Cairo proverà a mettere sul piatto una contropartita tecnica, magari uno tra Mandragora e Pjaca, che potrebbe essere riscattato dalla Juventus.