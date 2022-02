Uno dei reparti che l'Inter sicuramente rinforzerà nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di centrocampo. I nerazzurri vogliono alzare il livello soprattutto tra le alternative visto che Arturo Vidal e Matìas Vecino con ogni probabilità andranno via mentre sono da valutare le posizioni di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. L'idea del club meneghino sarebbe quella di trovare un calciatore che porti un buon numero di gol e per questo motivo sarebbe tornato in auge il nome di Sergej Milinkovic-Savic, già accostato ai nerazzurri nelle scorse sessioni di mercato.

Anche il Torino sta pensando a come rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato. La priorità dei granata, però, sembra essere quella di provare a tenere Tommaso Pobega, di proprietà del Milan e attualmente in prestito all'ombra della Mole.

Inter su Milinkovic-Savic

L'Inter è in cerca di un grande rinforzo in mezzo al campo, a prescindere dall'arrivo di Davide Frattesi, che sembra molto vicino ai nerazzurri. La società vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un elemento che possa garantire un buon numero di gol e assist, che in parte questa stagione ha portato Hakan Calhanoglu. Per questo motivo, nel mirino sarebbe finito nuovamente Sergej Milinkovic-Savic, già sondato nelle scorse sessioni di mercato.

Il centrocampista serbo è un pupillo del tecnico piacentino, che lo ha valorizzato al meglio quando sedeva sulla panchina della Lazio.

Anche quest'anno il classe 1995 ha spesso fatto la differenza, mettendo a segno otto reti e collezionando otto assist in ventiquattro partite di campionato, con il chiaro obiettivo di arrivare in doppia cifra su entrambi i fronti.

La Lazio non lascerà andare tanto facilmente il proprio fuoriclasse, come dimostrato anche negli anni scorsi. Il patron biancoceleste, Claudio Lotito, per il suo cartellino chiede tra i 60 e i 70 milioni di euro. L'Inter cercherà di convincere i biancocelesti mettendo sul piatto 40 milioni di euro e le contropartite tecniche di Pinamonti e uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini.

La strategia del Torino per Pobega

Anche il Torino vuole rinforzare il centrocampo la prossima stagione. La priorità sarà quella di provare a confermare Tommaso Pobega, di proprietà del Milan e in prestito ai granata. Proprio in virtù del fatto di non essere un giocatore di proprietà, Juric lo ha relegato in panchina, dando spazio a Lukic e Mandragora. Nonostante ciò il classe 1999 ha messo a segno quattro reti e collezionato due assist in ventuno partite di campionato e proprio per questo il club sta provando a convincere i rossoneri a privarsene. Non sarà semplice, dato che Pobega potrebbe prendere il posto di Kessié, in scadenza di contratto. Non è escluso che Maldini possa approfittarne per chiedere il cartellino di Bremer o, in alternativa, quello di Singo, con il classe 2000 che ha una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.