Il derby di campionato sembrava aver dato la svolta in positivo al Milan ed all'opposto in negativo all'Inter. A meno di un mese è di nuovo derby ed è la coppa Italia a mettere in sfida le due squadre più importanti di Milano. Si gioca "in casa" del Milan ed è l'andata con ritorno previsto il 20 Aprile. Entrambe le squadre vivono un momento negativo in campionato e la partita di coppa può servire a sbloccare la tendenza e a dar fiducia per la lotta finale. Con un piede quasi fuori dalla Champions League all'Inter restano lo scudetto e la coppa Italia per un double che farebbe sognare Inzaghi e il popolo di fede interista.

A rompere le uova nel paniere ci pensa il Milan che lotta ad entrambi gli obiettivi. Con il pareggio di Salerno il Milan ha segnato la crisi del mese di febbraio, ma l'Inter è riuscita a fare peggio perdendo in casa contro il Sassuolo. Il Milan poi ha pareggiato con l'Udinese a San Siro e l'Inter non è andata oltre lo 0-0 contro il Genoa a Marassi. Destini incrociati, fasi delicate di una stagione che vedrà chi sbaglia meno trionfare, ma occhio che tra le due milanesi non la spunti qualcun altro. In campionato è il Napoli a guidare, ma occhio alla Juventus che a -7 sente già odore di rimonta, in coppa l'altra semifinale vede Fiorentina e appunto Juventus giocarsi l'accesso alla finale di lega.

🗣️ "Our fans' support will fire us up even more"

Coach Pioli's determination ahead of tomorrow's derby clash



🗣️ "La spinta dei nostri tifosi ci darà ancora più carica ed energia"

La determinazione del Mister alla vigilia di #MilanInter #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/WcITuWURVp — AC Milan (@acmilan) February 28, 2022

Il derby è sfide nella sfida, con Inzaghi contro Pioli con un passato laziale per entrambi e un futuro da decifrare qualora i risultati tardassero a venire.

La partita è anche una sfida tra reparti attualmente in 'ombra' come gli attacchi che hanno un calo evidente soprattutto per la squadra di Inzaghi. Squalificato Tonali per il Milan mancheranno anche Kjær e Zlatan Ibrahimovic. Nell'Inter Gosens e Correa ci provano ad essere arrulati, in caso contrario rischiano di essere gli unici indisponibili.

Fischio d'inizio alle ore 21. Dirigerà l'incontro il signor Maurizio Mariani della sezione CAN di Aprilia. Mariani è arbitro FIFA internazionale dal 2019 e ci auguriamo che la sua direzione non crei strascichi di polemiche e che vinca lo sport viste le polemiche di quest'ultimo periodo.

Milan - Inter: gli attacchi

Il Milan dovrà ancora fare a meno di Ibrahimovic e pertanto la guida sarà ancora affidata all'uomo derby Olivier Giroud. Il francese è stato l'autore della doppietta vittoria il 5 Febbraio scorso. Il francese poi non ha più trovato la verve e la brillantezza del derby.

Sulla trequarti dentro Krunic al posto di Diaz per dare più densità e marcatura. Leao confermatissimo con Messias e Saelemaekers che si giocano una maglia da titolari.

Per Simone Inzaghi la svolta è necessaria, ma anche l'obbligo di tornare a segnare è doveroso e all'ora nell'undici titolare tornano dal primo minuto Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Il toro ha bisogno di ritrovare la perduta via del gol con la fiducia del tecnico e della squadra.

#MilanInter: the first of two battles is upon us, for the Final! 🏆⚔️



È di nuovo Derby: la prima di due battaglie per conquistare la Finale 🏆⚔️#CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan pic.twitter.com/lz25QYfPr9 — AC Milan (@acmilan) March 1, 2022

Coppa Italia quote e il pronostico di Milan - Inter:

Il pronostico secondo i bookmakers prevede una vittoria dei nerazzurri a 2,20 con il pareggio a 3,25 e la vittoria del Milan a 3,6.

Le quote gol sono tendenzialmente particolari essendoci un over 2,5 a 1,85 mentre l'over 3,5 addirittura a 3. Particolare anche la quota GOL a 1,65 mentre la quota nogol a 2,1 rientra in linea con l'andamento stagionale. Il risultato esatto con la probabilità più alta di riuscita è l'1-1 che si assesta a 6,25.