Inter e Juventus sarebbero al lavoro perché vorrebbero potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. Ci sarebbero molti giocatori nel mirino ed entrambe le squadre avrebbero pensato ad attaccanti e difensori per la prossima estate.

Inter vicina a Bremer, occhi su Di Maria

Il club presieduto dagli Zhang sarebbe in pole per assicurasi le prestazioni di Gleison Bremer, in gol anche nella gara pareggiata per 1-1, che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. L'affare sarebbe però favorito dall'agente Paolo Busardò, intermediario che detiene ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra e che ha trattato le operazioni che hanno portato Alexis Sanchez, Ashley Young e Gosens alla Pinetina.

Il colpo che potrebbe concretizzarsi durante la prossima sessione di mercato potrebbe riguardare anche Angel Di Maria che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza con il Paris Saint Germain. La squadra milanese lo avrebbe già trattato quando in società era presente Walter Sabatini ma all'epoca le cifre erano troppo onerose. Questa volta si potrebbe tentare il colpo a parametro zero anche se l'ex Manchester United non soddisferebbe i parametri imposti dagli Zhang per un motivo anagrafico ma soprattutto economico. Il ragazzo guadagnerebbe uno stipendio troppo elevato e potrebbe essere anche una chiave tattica scomoda perché Simone Inzaghi gioca con il 3-5-2, modulo in cui potrebbe agire soltanto da seconda punta.

La Juve vorrebbe Stefan De Vrij

La società presieduta dagli Agnelli avrebbe messo nel mirino le prestazioni del difensore olandese che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe dire addio al termine della stagione. I dirigenti bianconeri avrebbero pensato di mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro ma l'offerta verrebbe subito rifiutata perché l'Inter cederebbe l'ex Lazio soltanto per una somma cash.

Potrebbe essere dunque venduto in Premier League, al Tottenham per circa 30 milioni di euro.

Conte potrebbe aiutare la Juve acquistando De Ligt

Il possibile passaggio di Antonio Conte al Paris Saint Germain potrebbe essere un'ottima notizia per il club bianconero. In tal caso, l'ex tecnico dell'Inter farebbe spesa a Torino perché stimerebbe molto l'ex difensore dell'Ajax, valutato circa 80-100 milioni di euro.

Per convincere gli Agnelli, si potrebbe decidere di mettere sul piatto i cartellini di Mauro Icardi e Leandro Paredes. L'attaccante è da sempre un pupillo di Massimiliano Allegri, mentre l'ex Roma sarebbe un ottimo profilo per potenziare il centrocampo. I contatti tra i club potrebbero intensificarsi durante la prossima estate.