La Juventus in queste ore si sta preparando in vista della partita contro il Villarreal. Per questa partita Massimiliano Allegri spera di recuperare alcune pedine importanti e in particolare dovrebbe avere nuovamente a disposizione Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Entrambi vanno verso la convocazione per la partita di Champions League. La Juventus, però, non ritroverà Leonardo Bonucci e Denis Zakaria che salteranno la gara contro il Villarreal. Il centrocampista svizzero tornerà per la partita contro l'Inter che ci sarà dopo la sosta.

La Juventus pensa alla Champions

La Juventus il 14 marzo è scesa in campo al JTC per allenarsi a due giorni dalla sfida contro il Villarreal. Per i bianconeri, la partita del 16 marzo sarà particolarmente importante poiché vincere servirebbe per accedere ai quarti di finale di Champions League. Per questa sfida, Massimiliano Allegri ha pochi dubbi di formazione visto che comunque l'emergenza infortuni permane e difficilmente i giocatori che rientreranno potranno essere tra i titolari. Comunque per il tecnico livornese sarà fondamentale avere pedine come Giorgio Chiellini e Paulo Dybala in panchina. Per il resto in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa sulla destra agirà Danilo, in mezzo si va verso la conferma della coppia formata da Matthijs de Ligt e Daniele Rugani, sulla sinistra toccherà ad uno tra Mattia De Sciglio e Alex Sandro.

Ma attenzione anche all'ipotesi di vedere una difesa a tre, a quel punto, però, Giorgio Chiellini dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. A centrocampo, invece, spazio a Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot. In attacco non ci sono dubbi e la Juventus punterà sulla coppia formata da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic.

Ovviamente, i dubbi di formazione verranno sciolti alla vigilia della gara contro il Villarreal.

Il 15 marzo Allegri parlerà in conferenza stampa

Il 15 marzo la Juventus si allenerà in vista della gara contro il Villarreal e la seduta dei bianconeri comincerà alle 11:45. In questa sessione si capirà qualcosa in più sui recuperati visto che la prima parte dell'allenamento sarà aperto ai media per i primi 15 minuti.

Al termine della seduta ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si terrà alle ore 14:00. Insieme all'allenatore livornese ci sarà un giocatore bianconero, ma non è ancora stato rivelato chi sarà. Dunque, nel corso dell'incontro tra Massimiliano Allegri e i giornalisti si potrà capire qualcosa in più sulla probabile formazione della Juventus. Ovviamente il tecnico livornese non si sbilancerà più di tanto vista l'importanza della partita.