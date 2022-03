Nella prossima sessione estiva di calciomercato l'Inter sarà molto attiva soprattutto per rinforzare il centrocampo, reparto che ha mostrato qualche carenza di troppo nelle alternative a Barella, Brozovic e Calhanoglu. In uscita ci sono Arturo Vidal e Matìas Vecino, ma occhio anche alle posizioni di Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. In entrata sembra molto avviata la trattativa per Davide Frattesi, nonostante il rinnovo firmato con il Sassuolo, ma c'è un altro nome che sarebbe finito nel mirino del club meneghino: Elijf Elmas. Il macedone piacerebbe anche al Milan e per questo motivo potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato tra qualche mese.

La Fiorentina per la prossima estate è in cerca di un rinforzo importante tra i pali. Per questo motivo si cerca un nome importante, che possa dare garanzie a Vincenzo Italiano, e nel mirino del club di Rocco Commisso sarebbe finito Pierluigi Gollini, di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in prestito al Tottenham.

Possibile derby di mercato per Elmas

Tra qualche mese potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby di mercato tra Inter e Milan per Elijf Elmas. Il macedone ha fatto intravedere il proprio talento in questi mesi, facendosi trovare sempre pronto quando è stato chiamato in causa da Luciano Spalletti. Altro fattore importante è la duttilità del giocatore, che nel Napoli ha dimostrato di poter giocare in diversi ruoli in mezzo al campo.

L'Inter vorrebbe utilizzarlo come alternativa a Barella, Brozovic e Calhanoglu, nel ruolo di mezzala, mentre nel Milan potrebbe giocare sia come esterno che come trequartista nel 4-2-3-1. I partenopei, comunque, non lo lasceranno andare tanto facilmente, visto che la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata dall'inserimento di contropartite tecniche.

La società nerazzurra potrebbe mettere sul piatto il cartellino di uno tra Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, valutati entrambi 10 milioni di euro, con il primo attualmente in prestito alla Sampdoria. I rossoneri, invece, sarebbero pronti a sacrificare anche Ante Rebic, valutato 15-20 milioni di euro, con il croato che in quest'annata ha deluso le aspettative.

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Gollini

La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo importante tra i pali per alzare il livello e riuscire a rientrare nella corsa per un piazzamento in Champions League. Tanti i nomi accostati ai viola nelle ultime settimane, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe quello di Pierluigi Gollini, attualmente in prestito al Tottenham, che non dovrebbe riscattarlo visto che a Londra non sta trovando spazio. Il ritorno all'Atalanta potrebbe essere soltanto provvisorio. La sua valutazione è tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra comunque importante ma anche in questo caso non bisogna escludere l'inserimento di contropartite tecniche. Occhio a Gaetano Castrovilli, che non sembra essere più intoccabile per i viola e con una valutazione molto simile a quella del portiere.