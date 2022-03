Inter e Milan non sono tra le grandi protagoniste del campionato italiano, con le due squadre in piena lotta per lo scudetto essendo rispettivamente terza e prima in classifica, pur con una partita da recuperare per la squadra di Simone Inzaghi. Le due società, infatti, starebbero già lavorando in vista della prossima estate per rinforzare ulteriormente le rose e cercare di essere competitivi anche in campo europeo. La società nerazzurra è in cerca di rinforzi in difesa per dare alternative valide al trio titolare e avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic.

I rossoneri, invece, cercano un rinforzo di spessore sulla trequarti, visto il rendimento deludente di Brahim Diaz, e il grande sogno di mercato risponderebbe al nome di Nicolò Zaniolo.

Inter su Milenkovic

Il match tra Inter e Fiorentina, in programma allo stadio Meazza di Milano domani alle 18, potrebbe servire non soltanto in ottica campionato. Le due società, infatti, sarebbero pronte a discutere anche di mercato visto che i nerazzurri avrebbero messo nuovamente nel mirino Nikola Milenkovic. Il centrale serbo sembrava vicino al club meneghino già un anno e mezzo fa, quando sembrava potesse andare via Milan Skriniar, sul forcing del Tottenham. Alla fine non se n'è fatto nulla e il difensore viola è rimasto sul taccuino di Ausilio e Marotta.

Il classe 1997 sembrerebbe essere l'ideale per rinforzare la difesa nerazzurra e avere un'alternativa di livello al trio titolare. Inoltre, Milenkovic è abituato a giocare in una difesa a tre e in questo modo potrebbe anche far rifiatare Milan Skriniar, che in questa stagione ha giocato praticamente sempre. Il serbo ha prolungato il proprio contratto con la Fiorentina dal 2022 al 2023 anche in segno di riconoscenza, per non andare via a parametro zero.

La sua valutazione si aggira sempre intorno ai 15 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento nell'affare di uno tra Roberto Gagliardini e Stefano Sensi, entrambi con una valutazione sui 10 milioni di euro.

Le cifre dell'affare Zaniolo

Il grande sogno di mercato del Milan per la prossima estate potrebbe essere Nicolò Zaniolo.

Affare tutt'altro che semplice, visto che il fantasista della Roma ha una valutazione importante e piace molto anche alla Juventus. I rossoneri, però, non vogliono lasciare nulla di intentato e proveranno a riportare a Milano il classe 1999, anche se sull'altra sponda del Naviglio. Maldini sarebbe pronto a mettere sul piatto il cartellino di Ante Rebic più un conguaglio di 40 milioni di euro per avvicinarsi alla valutazione dei capitolini, superiore ai 60-70 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà o se i giallorossi la riterranno ancora insufficiente.