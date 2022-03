Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato è Stefano Sensi. Il centrocampista è stato ceduto in prestito secco alla Sampdoria per potergli permettere di giocare con maggiore continuità, cosa che a Milano non avrebbe potuto fare. In questo modo il giocatore può anche rivalutarsi e provare a ritrovare quella fiducia perduta negli ultimi mesi. Per giugno, avrebbe messo gli occhi su di lui la Fiorentina che cerca rinforzi che possano alzare il tasso tecnico del centrocampo.

La Lazio, per giugno, cerca un rinforzo tra i pali visto che potrebbero andare via sia Pepe Reina che Strakosha.

I biancocelesti vorrebbero un innesto anche di grande prospettiva e alla luce di ciò avrebbero messo nel mirino Marco Carnesecchi, estremo difensore dell’Under 21, attualmente alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta.

Sensi pronto a lasciare l'Inter

Stefano Sensi, con ogni probabilità, lascerà l'Inter a titolo definitivo la prossima estate. Un vero peccato per come era cominciata la sua avventura in nerazzurro. Arrivato dal Sassuolo nell'estate del 2019 per 20 milioni di euro, i primi due mesi avevano illuso tutti, con prestazioni di grandissima qualità tanto da scomodare paragoni illustri con mostri sacri come Iniesta e Xavi e con l'interesse del Barcellona. Poi il calo, dovuto ai tanti problemi fisici che ne hanno condizionato l'impiego e il rendimento.

A gennaio la cessione in prestito secco alla Sampdoria per permettergli di ritrovare fiducia e giocare con continuità. Per giugno, invece, avrebbe messo gli occhi su di lui la Fiorentina, in cerca di rinforzi in mezzo al campo che possano alzare il tasso tecnico anche nelle alternative ai titolarissimi dello scacchiere tattico di Vincenzo Italiano.

La valutazione di Sensi si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro e non è da escludere la possibilità di intavolare uno scambio alla pari con Nikola Milenkovic, centrale serbo perfetto per la difesa a tre e accostato anche a Milan e Juventus nelle ultime settimane.

Lazio su Carnesecchi

La Lazio è alla ricerca di rinforzi tra i pali per la prossima estate dato che potrebbero andare via sia Strakosha che Pepe Reina.

I biancocelesti avrebbero puntato Marco Carnesecchi, di proprietà dell'Atalanta e attualmente in prestito alla Cremonese, dove sta dimostrando grande talento, con ben otto partite chiuse con la porta inviolata in questa stagione. I due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino del giovane esterno spagnolo, Raul Moro, classe 2002 promosso da Maurizio Sarri in prima squadra, tanto da schierarlo in campo per undici volte in campionato.