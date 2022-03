La Juventus è attesa da settimane importanti in cui si deciderà probabilmente la stagione. I match di campionato contro la Sampdoria, la Salernitana e l'Inter diranno molto sulle possibilità dei bianconeri di lottare per il quarto posto o se invece per la vittoria del campionato. Molto dipenderà dall'andamento di Milan, Inter e Napoli, anche se a dieci giornate dalla fine si possono recuperare diversi punti. C'è attesa anche per la semifinale di ritorno di Coppa Italia e per gli ottavi di ritorno di Champions League contro il Villarreal. La società bianconera in questi giorni è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti durante l'estate.

L'esigenza principale sembra riguardare il centrocampo, oltre ad un acquisto importante per il settore avanzato. Si valuta un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ma anche una mezzala brava a dare qualità e negli inserimenti. A tal riguardo piacerebbe Renato Sanches, in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società francese per circa 30 milioni di euro. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto del Milan, che vorrebbe sostituire Kessié in scadenza di contratto a giugno con il portoghese. Per quanto riguarda il settore avanzato, anche se dovessero essere confermati Paulo Dybala e Alvaro Morata, potrebbe arrivare un giocatore di supporto ad una punta.

Piace Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e valutato circa 40 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando rinforzi per il Calciomercato estivo. Piacerebbero Renato Sanches, sul quale però ci sarebbe l'interesse concreto anche di altre società come il Milan, e Nicolò Zaniolo.

Il centrocampista, se dovesse lasciare la Roma, potrebbe farlo per trasferirsi nella società bianconera. Il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe agevolare la sua partenza. Per acquistare i due giocatori la Juventus potrebbe investire 30 milioni per il portoghese e 40 milioni di euro per l'italiano, per un totale di 70 milioni di euro.

Per questo sarà importante anche valutare le cessioni. A tal riguardo i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Il francese andrà in scadenza di contratto a giugno 2023, dalla sua partenza la Juventus potrebbe ricavare circa 20 milioni di euro. Il gallese attualmente è in prestito ai Glasgow Rangers, ma difficilmente sarà riscattato dagli scozzesi. La Juventus potrebbe lasciarlo partire anche a parametro zero, risparmiando per la stagione 2022-2023 circa 7 milioni di euro sul monte ingaggi. Per quanto riguarda Arthur Melo, in caso di offerta da almeno 40 milioni di euro, la Juventus potrebbe lascarlo partire.