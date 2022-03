L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi e sarebbe molto interessata ad ingaggiare un attaccante in grado di far rifiatare Edin Dzeko. Oltre al nome di Gianluca Scamacca, che sarebbe valutato circa quaranta milioni di euro dal Sassuolo, piacerebbe anche quello di Luis Suarez. L'ex Barcellona, seguito dalla Juventus qualche estate fa, dovrebbe andare in scadenza con l'Atletico Madrid e liberarsi al termine di questa stagione calcistica. Il colpo a zero sarebbe possibile, ma la società presieduta dagli Zhang sarebbe scettica sull'operazione perché il calciatore percepisce uno stipendio da sei milioni di euro.

Cifra troppo onerosa per un profilo che ha già oltrepassato la soglia dei trenta anni. L'idea dei nerazzurri sarebbe infatti quella di comporre un reparto composto da calciatori giovani e futuribili. Come ulteriore colpo a zero, però, Giuseppe Marotta starebbe pensando anche a Paulo Dybala della Juventus, al quale potrebbe essere offerto uno stipendio da circa 7,5 milioni di euro a stagione.

Gagliardini potrebbe ritornare a Bergamo

Il centrocampista potrebbe far rientro alla corte di Gasperini. Il suo contratto scade nel 2023 ma non dovrebbe essere rinnovato, anche perché non sarebbe centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi che, infatti, gli preferisce Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

Il numero 5 potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per profili che interesserebbero da tempo all'Inter. Si tratta di Djimsiti, Koopmeiners e Malinovskyi. Il difensore piacerebbe molto perché congeniale alla difesa a tre, mentre i due centrocampisti interesserebbero per le spiccate offensive. Soprattutto l'ucraino potrebbe agire da mezzala al posto di Calhanoglu o dell'ex Cagliari ed avrebbe una valutazione di circa trenta milioni di euro.

I contatti tra le società potrebbero intensificarsi alla fine di questo campionato.

L'ex Sassuolo potrebbe essere il rinforzo per la Fiorentina

Stefano Sensi potrebbe non essere confermato dall'Inter. Il calciatore, ora in prestito alla Sampdoria, avrebbe deluso le aspettative anche a Genova perché limitato dai troppi problemi fisici.

Durante la prossima estate potrebbe dunque ritornare alla Pinetina per poi essere ceduto in Toscana. Il club allenato da Vincenzo Italiano lo avrebbe già chiesto durante la scorsa estate per il centrocampo a tre dell'ex Spezia e sarebbe disposto a mettere sul piatto circa dodici milioni di euro. Cifra che verrebbe considerata dall'Inter necessaria per puntare tutto su Davide Frattesi del Sassuolo, valutato circa trenta milioni di euro