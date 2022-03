Uno dei giocatori che ha avuto un buon rendimento in casa Inter in questa stagione è stato Denzel Dumfries. L'esterno olandese è arrivato l'estate scorsa dal Psv Eindhoven per sostituire Hakimi ed è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere il marocchino. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei. Su tutti ci sarebbe il Bayern Monaco, che già l'anno scorso aveva sondato il terreno senza, però, affondare il colpo, cosa che invece hanno fatto i nerazzurri dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

Intanto, per la prossima estate, il Milan cercherà un rinforzo in attacco, visto che Olivier Giroud non è più giovanissimo, e in attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Si è parlato molto di Andrea Belotti, ma l'ultimo nome finito nel mirino dei rossoneri sarebbe quello di Moise Kean, che alla Juventus non ha convinto del tutto.

Bayern Monaco su Dumfries

La scorsa estate l'Inter ha deciso di puntare su Denzel Dumfries per sostituire Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro. I nerazzurri hanno versato nelle casse del Psv Eindhoven meno di 15 milioni di euro, bruciando la concorrenza di altre società interessate. Finora in nerazzurro, l'esterno olandese ha messo a segno tre reti e collezionato quattro assist in 24 partite di campionato e, dopo un breve periodo di adattamento, adesso è un titolarissimo dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Bayern Monaco. Stando a quanto riportato dalla Bild, i bavaresi sono alla ricerca di un terzino destro che abbia gamba e sia incisivo nella fase offensiva e per questo avrebbe puntato Dumfries e Mazraoui. La preferenza va all'esterno dell'Inter, anche se non sarà semplice convincere i nerazzurri a privarsene.

I tedeschi sarebbero pronti a mettere sul piatto oltre 30 milioni di euro, cifra che permetterebbe di realizzare anche una notevole plusvalenza al club meneghino. Difficile, però, che sia ritenuta sufficiente, dato che per trattare serviranno proposte fuori mercato per il classe 1996, vicine ai 50 milioni di euro.

Milan su Kean

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato visto che Olivier Giroud difficilmente potrà reggere i tre impegni ad alti livelli in una settimana anche l'anno prossimo mentre su Zlatan Ibrahimovic ci sono dubbi per il rinnovo. I rossoneri, per questo motivo, avrebbero messo gli occhi su Moise Kean, che la Juventus dovrà riscattare a fine stagione per quasi 40 milioni di euro. Bianconeri che sono pronti a cederlo anche con la formula del prestito, ma in cambio potrebbero chiedere il cartellino di Ante Rebic, che si adatterebbe maggiormente al 4-3-3 di Massimiliano Allegri.

Intanto, sempre riguardo all'attacco, potrebbe profilarsi un duello fra il Milan e l'Inter per Gianluca Scamacca del Sassuolo.