La Juventus ha effettuato diversi acquisti importanti a gennaio, spendendo un totale di circa 100 milioni di euro per Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe confermarsi anche nel Calciomercato estivo dedicandosi soprattutto ad investimenti importanti a centrocampo. Potrebbe arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. A tal riguardo, negli ultimi giorni, i giornali sportivi confermano l'interesse della società bianconera per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Il centrocampista francese piace a diverse società ma potrebbe gradire il trasferimento alla Juventus anche perché è maturato nella società bianconera, con la sua permanenza dal 2012 al 2016. A parlare del possibile arrivo di Pogba alla Juventus è stato Rudy Galetti che ha sottolineato come la società bianconera potrebbe andare oltre i 10 milioni di euro a stagione per l'ingaggio di un giocatore importante come Paul Pogba. Il francese potrebbe garantire quella qualità ma anche i gol che i centrocampisti bianconeri non stanno garantendo. Gli unici a segnare sono stati Weston Mckennie, attualmente infortunato, e Manuel Locatelli.

Il centrocampista Pogba potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

'La Juve ha offerto un contratto a Pogba e la trattativa si sta muovendo rapidamente. Sul tavolo, circa 9 milioni di euro a stagione più bonus di 3 milioni di euro per il giocatore del Manchester United'. Questo il post di Rudy Galetti in riferimento al possibile ingaggio da parte della società bianconera di Paul Pogba.

Sul centrocampista francese ci sarebbe l'interesse concreto non solo della Juventus ma anche del Paris Saint Germain e del Real Madrid. Il giocatore potrebbe preferire la società bianconera anche perché gli anni alla Juventus gli hanno permesso di diventare uno dei migliori centrocampisti europei. Per questo, con un'offerta importante, il giocatore potrebbe accettare il trasferimento.

Fra l'altro potrebbe essere decisivo il rapporto professionale ideale fra l'agente sportivo di Pogba, Mino Raiola, e la Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare il settore avanzato. Tutto dipenderà anche dal futuro professionale di Paulo Dybala e Alvaro Morata. L'incontro per il prolungamento di contratto dell'argentino è stato posticipato a dopo l'ottavo di finale di ritorno di Champions League. Per quanto riguarda lo spagnolo, invece, la Juventus potrebbe riscattarlo dall'Atletico Madrid ma non vorrebbe offrire più di 20 milioni di euro per l'acquisto del cartellino. Come rinforzo, si valutano diversi nomi, fra questi Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 35-40 milioni di euro.