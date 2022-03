La Juventus in queste ore si preparerà in vista della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per questa partita i bianconeri dovranno ancora fare i conti con le tante assenze. Infatti, la Juventus dovrà rinunciare a Kaio Jorge, Federico Chiesa, Weston McKennie, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala, Federico Bernardeschi, Alex Sandro e Daniele Rugani. Alcuni di questi giocatori sono in fase di rientro, ma non saranno a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Per questo motivo, Massimiliano Allegri dovrà fare delle rotazioni anche per permettere a chi ha giocato di più di riposare.

Dunque, non è da escludere che Dusan Vlahovic possa riposare. Inoltre, la Juventus convocherà alcuni giocatori dell'Under 23 e alcuni di loro potrebbero giocare in Coppa Italia. Il candidato numero uno a vestire una maglia da titolare è Marley Akè.

La Juventus deve sciogliere i dubbi

La Juventus nel pomeriggio del 1° marzo sarà in campo per allenarsi in vista della gara contro la Fiorentina. Questa seduta servirà a Massimiliano Allegri per capire se Dusan Vlahovic avrà bisogno di riposare oppure no. La sensazione è che DV7 in Coppa Italia possa riposare. Il tecnico livornese dovrà decidere chi far giocare fra Morata, Kean e Vlahovic, solo due di questi tre giocatori saranno titolari. Per il resto, invece, le scelte sembrano obbligate e a centrocampo ci saranno Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot.

In difesa, invece, mancherà Leonardo Bonucci che sarà costretto a riposare. Il numero 19 juventino ha giocato tutta la gara contro l'Empoli con un problema al polpaccio, perciò come ha spiegato Allegri adesso lo deve far rifiatare: "Bonucci sono due giorni che è a completo riposo e devo farlo riposare".

Contro lo Spezia ritornano Dybala e Bernardeschi

Nei prossimi giorni la Juventus spera di recuperare alcuni dei giocatori infortunati. I primi a rientrare dovrebbero essere Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Infatti, entrambi rientreranno in gruppo giovedì 3 marzo e saranno a disposizione per la parità contro lo Spezia, come ha rivelato lo stesso Massimiliano Allegri: "Dybala e Bernardeschi giovedì saranno con la squadra e ci saranno domenica".

Un altro giocatore che potrebbe tornare è Daniele Rugani. Il suo recupero procede bene e chissà che anche lui non possa tornare per la partita contro lo Spezia. Ai box ci sono anche Alex Sandro e Giorgio Chiellini. Il primo starà fermo per una decina di giorni. Mentre non si sa ancora con precisione quando tornerà il Capitano della Juventus. Allegri, invece, ha confidato che spera di ritrovare Zakaria per la partita contro il Villarreal: "Zak speriamo di averlo per il ritorno con il Villarreal".