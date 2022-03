Uno dei reparti che l'Inter rivoluzionerà la prossima estate è sicuramente quello di centrocampo, visto che, a parte Barella, Brozovic e Calhanoglu, nessuno è sicuro di restare. Vecino e Vidal, con ogni probabilità, andranno via, ma anche le posizioni di Gagliardini e Stefano Sensi sono in forse. Si cercano elementi che possano alzare il tasso tecnico e per questo motivo il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Fabian Ruiz. Lo spagnolo è tornato ad altissimi livelli in questa stagione e a causa del contratto in scadenza a giugno 2023, il Napoli potrebbe cederlo la prossima estate.

Anche la Fiorentina avrebbe cominciato a sondare il terreno per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano tra qualche mese. La priorità sarà tra i pali e per questo motivo i viola avrebbero messo nel mirino Alessio Cragno, che potrebbe chiedere la cessione.

L'Inter pensa a Fabian Ruiz

Un nome che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è quello di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo sta trascinando il Napoli nella corsa scudetto, come dimostra il gol vittoria segnato domenica contro la Lazio, ed è tornato ad altissimi livelli in questa stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Senza un'inversione di rotta sembra probabile la cessione in estate, proprio per evitare di correre il rischio di perderlo a parametro zero, come successo con Lorenzo Insigne.

Fabian Ruiz piace molto all'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. I nerazzurri hanno già fatto qualche sondaggio, anche se la concorrenza non manca, soprattutto quella di Real Madrid e Barcellona. Il club di Aurelio De Laurentiis, comunque, ha fatto sapere di non essere disposto a trattare la sua cessione per meno di 50 milioni di euro.

Il club meneghino, dal suo canto, potrebbe arrivare a mettere sul piatto il cartellino di Stefano Sensi e un conguaglio economico da 35 milioni di euro. Bisognerà vedere se basterà, anche perché le due big spagnole potrebbero rilanciare.

Fiorentina su Cragno

Anche la Fiorentina, come l'Inter, ha cominciato a lavorare in vista della prossima stagione.

I viola vogliono alzare l'asticella e dare fastidio ai vertici della classifica. Una delle priorità sarà rinforzarsi tra i pali e per questo motivo nel mirino del club di Commisso sarebbe finito Alessio Cragno, che potrebbe lasciare il Cagliari al termine di questa stagione. I sardi lo valutano 15 milioni di euro ma nell'affare potrebbe finire una contropartita tecnica e in questo senso occhio ad uno tra Terracciano e Dragowski o Alfred Duncan.