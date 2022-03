La Juventus è attesa da mesi importanti non solo per la Champions League e la Coppa Italia ma anche per il campionato. Come più volte dichiarato da Allegri, i bianconeri vogliono arrivare almeno quarti in classifica, ma i risultati raccolti negli ultimi match da Milan, Inter e Napoli hanno alimentato possibilità concrete di lottare anche per vincere il titolo. A 11 match dalla fine la Juventus è a -7 dal Milan e dal Napoli e a -5 dall'Inter, che però deve recuperare il match contro il Bologna. I bianconeri inoltre hanno il calendario più agevole rispetto alle prima menzionate, con i soli scontri difficili contro Inter, Fiorentina e Lazio.

A parlare delle possibilità della Juventus di vincere in campionato è stato Paolo Di Canio. A Sky Sport l'ex giocatore e attualmente commentatore televisivo ha spiegato che la Juventus potrebbe vincere il campionato perché ha una punta decisiva come Dusan Vlahovic. A pesare però sui risultati dei bianconeri potrebbero essere le tante azioni da gol subite, come ad esempio contro l'Empoli, ma soprattutto il calendario impegnativo fra Champions League, campionato e Coppa Italia. Secondo Di Canio per questo la favorita per lo scudetto è il Napoli, che dovrà giocare solo in campionato rispetto anche a Milan e Inter, che ad aprile si sfideranno per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

''Scudetto? Si e no. Si perché c’è Vlahovic, ma no perché subisce tre occasioni in 5 minuti. Questa è una squadra che non ha la fortuna di non stare nelle coppe. Ha le semifinali di Coppa Italia e il ritorno di Champions''. Queste le dichiarazioni di Paolo Di Canio in riferimento alla possibilità che la Juventus vinca il campionato.

Secondo l'ex giocatore la favorita per il titolo è il Napoli, che è uscita in Coppa Italia contro la Fiorentina ed in Europa League contro il Barcellona. Di Canio ha spiegato anche il modo in cui sta giocando la Juventus, che fa stancare le altre squadre e che si affida a Dusan Vlahovic, che si sta dimostrando decisivo in diversi match.

Secondo il commentatore televisivo la Juventus rispetto a Milan e Inter fa un calcio semplice e questo potrebbe aiutarla ad ottenere risultati importanti.

I match della Juventus in campionato

La Juventus giocherà a marzo contro Spezia, Sampdoria e Salernitana, match difficili se si considera che sono tutte impegnate nella lotta alla permanenza in Serie A, ma evidentemente abbordabili dal punto di vista tecnico. Decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League e per il titolo soprattutto il match contro l'Inter, previsto il 3 aprile. Altre sfide difficili saranno contro la Fiorentina e la Lazio.