La Juventus, in questa stagione, sta avendo diverse problematiche nell'impostazione di gioco. L'arrivo di Vlahovic ha risolto il problema delle realizzazioni da gol, ma le difficoltà nel costruire e nel dare qualità rimangono. In questa seconda parte di stagione, Allegri darà molta fiducia ad Arthur Melo, anche perché ci sono diversi infortunati. Zakaria dovrebbe rientrare fra circa 20 giorni, McKennie fra due mesi. Il brasiliano cercherà di conquistarsi la conferma in bianconero anche nella stagione 2022-2023. Altro giocatore che dovrà meritarsi il posto è Adrien Rabiot, che dal suo arrivo alla Juventus, nell'estate 2019, non è riuscito mai ad incidere come ci aspettava.

Il suo contratto in scadenza a giugno 2023 non agevola una sua conferma, anche perché cederlo a giugno è l'ultima possibilità per monetizzare in maniera importante dalla vendita del suo cartellino. A tal riguardo, la Juventus starebbe valutando la possibilità di utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare ad un giocatore che migliorerebbe la qualità del centrocampo bianconero. La società di Agnelli pare interessata a Jorginho del Chelsea, anche lui in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale dopo quattro stagioni nella società inglese.

Il giocatore francese Rabiot possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Jorginho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe offrire Adrien Rabiot come contropartita tecnica per l'acquisto di Jorginho.

Il nazionale italiano ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro che potrebbe diminuire a giugno in quanto sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con il Chelsea. L'inserimento di Rabiot garantirebbe alla Juventus un risparmio di circa 20 milioni di euro. Potrebbero bastare circa 10 milioni di euro per arrivare ad uno dei riferimenti del Chelsea e della nazionale italiana del commissario tecnico Mancini.

La società bianconera potrebbe offrirgli un contratto importante fino a giugno 2026. Alla Juventus ritroverebbe diversi compagni di nazionale, in particolar modo Bonucci e Chiellini, con i quali è stato il protagonista nella vittoria dell'Europeo nell'estate 2021.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il Calciomercato estivo.

A centrocampo, oltre a Jorginho piace anche Frankie de Jong, giocatore del Barcellona valutato circa 60-70 milioni di euro dalla società catalana. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, molto dipenderà dal futuro professionale di Dybala, Morata e Kean. Piacciono come rinforzi Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro e Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.