La Juventus avrebbe deciso di incontrare i giocatori in scadenza a giugno dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. L'obiettivo principale della società bianconera è quello di qualificarsi ai quarti e per questo non vuole distrazioni per concentrarsi solo sul calcio giocato. A conferma di questo ci sono le recenti indiscrezioni di mercato che parlano di un posticipo dell'incontro fra l'agente sportivo di Dybala, Jorge Antun, e la società bianconera inizialmente previsto prima della sfida di campionato contro la Sampdoria.

Diversi giornali sportivi hanno alimentato la possibilità che Paulo Dybala lasci la Juventus a parametro zero a giugno, anche in considerazione dell'interesse concreto di diverse società, a partire dall'Inter per finire poi all'Atletico Madrid e al Barcellona. La Juventus starebbe già valutando diversi giocatori che potrebbero sostituire l'argentino nella stagione 2022-2023. Fra questi spiccano Zaniolo della Roma e Mahrez, centrocampista del Manchester City, che ha disputato fino ad adesso con la società inglese 175 match segnando 60 gol e fornendo 44 assist decisivi ai suoi compagni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe lavorando a diversi nomi per un eventuale dopo Dybala.

Piace molto Nicolò Zaniolo della Roma, in scadenza di contratto a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Altro giocatore gradito dalla società bianconera sarebbe Riyad Mahrez, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società inglese per circa 30 milioni di euro.

Secondo diversi giornali sportivi, l'acquisto di Zaniolo dalla Roma potrebbe concretizzarsi anche in caso di conferma di Dybala alla Juventus.

Possibile offerta per Giacomo Raspadori del Sassuolo

Altro nome che piacerebbe è quello di Giacomo Raspadori, protagonista di una stagione importante da titolare nel Sassuolo sia nel realizzare gol che nel fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Il nazionale italiano potrebbe lasciare la società emiliana per circa 30 milioni di euro. Come è noto i rapporti professionali fra Sassuolo e Juventus sono buoni, il giocatore potrebbe arrivare anche in prestito con riscatto, in una modalità simile a quella con la quale la società bianconera ha acquistato Manuel Locatelli proprio da quella emiliana nel recente Calciomercato estivo.