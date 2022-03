La Juventus potrebbe effettuare delle cessioni importanti a giugno. Partenze che potrebbero agevolare l'arrivo di giocatori per il centrocampo e settore avanzato. Per quanto riguarda la difesa la società bianconera cercherà di pescare fra i giocatori a parametro zero così da evitare pesanti investimenti in cartellini. Per questo si parla di un interesse per Jason Denayer, difensore del Lione in scadenza di contratto a giugno. A proposito di centrocampo sono tre i nomi sui cui la Juventus starebbe lavorando per il ruolo di mezzala. Si va da Renato Sanches del Lille, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la società francese per circa 30 milioni di euro.

Arriverebbe invece a parametro zero Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno ma che a differenza del portoghese ha ingaggio notevole. Il portoghese potrebbe accontentarsi di circa 6 milioni di euro a stagione, il francese potrebbe chiedere almeno 10 milioni di euro a stagione. Sembra più difficile dei due prima menzionati l'arrivo di Sergej Milinkovic Savic, non per motivi di ingaggio ma per il fatto che la Lazio vorrebbe almeno 80 milioni di euro per il suo centrocampista. Somma che difficilmente la Juventus vorrà spendere, a meno che dovesse riuscire a cedere tutti quei giocatori che in caso di offerta importante potrebbero lasciare la società bianconera, come ad esempio Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

Zaniolo potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Abbiamo parlato dell'interesse concreto per Renato Sanches, Paul Pogba e Sergej Milinkovic Savic. Tutti giocatori che andrebbero a giocare nel ruolo di mezzala. La Juventus però vorrebbe anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. Per questo si parla di un interesse concreto per Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 e valutato circa 30 milioni di euro.

La possibilità concreta per il settore avanzato è Niccolò Zaniolo, soprattutto se il giocatore non dovesse prolungare il suo contratto in scadenza con la Roma a giugno 2024 e se Paulo Dybala dovesse lasciare la società bianconera a parametro zero a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare non solo il futuro professionale di Dybala ma anche quello di Alvaro Morata, in prestito dall'Atletico Madrid. La società bianconera per riscattarlo dovrebbe spendere circa 35 milioni di euro. A meno di un prezzo minore sembra difficile il suo acquisto a titolo definitivo a giugno. Per questo si valutano anche altri profili per il ruolo di punta. Piace Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo che potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro.