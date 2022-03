La Juventus, in queste ore, deve fare i conti con la cocente delusione per l'eliminazione dalla Champions League, dopo lo 0-3 interno contro il Villarreal.

Adesso la Juventus dovrà voltare pagina perché resta un finale di campionato da giocare e una finale di Coppa Italia da conquistare. Ma il tema portante di questi mesi riguarderà di riflesso anche il futuro calciomercato. Infatti, molti giocatori fino ad ora hanno fatto troppo poco e se vorranno restare alla Juventus dovranno migliorare le proprie prestazioni in questo finale di annata.

In particolare i vari Paulo Dybala, Arthur, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Adrien Rabiot dovranno cambiare marcia se vorranno restare a Torino.

Inoltre, tre di questi giocatori (i due italiani e l'argentino) vanno in scadenza di contratto a giugno e se non dimostreranno qualcosa di importante difficilmente la Juventus li confermerà.

Terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions

La Juventus, nelle ultime tre stagioni, è stata sempre eliminata agli ottavi di finale di Champions League.

Le varie sfide con Lione, Porto e Villarreal hanno un comun denominatore, ovvero l'assenza di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino è spesso fermo ai box nelle fasi decisive della stagione: questo inizia a essere un serio problema per la Juventus. La sua tenuta fisica inizia a essere un serio problema e anche per questo motivo il rinnovo di contratto dell'argentino con i bianconeri sarebbe in bilico.

Può la Juventus offrire un nuovo contratto pluriennale è un giocatore che è spesso infortunato? Questa è anche la domanda che si fanno molti tifosi juventini. I prossimi due mesi serviranno per capire se Paulo Dybala potrà guadagnarsi una riconferma o se a giugno sarà addio a parametro zero. La Juventus, come ha lasciato intendere anche Pavel Nedved, eventualmente, non pare aver paura di perdere l'argentino, visto che le parti hanno stabilito di parlare di rinnovo più avanti.

Anche altri giocatori come Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi sono in scadenza a giugno e anche loro dovranno dimostrare sul campo di meritare una conferma.

Anche Rabiot e Morata in bilico

In bilico, però, non ci sono solo i giocatori in scadenza, ma anche elementi come Arthur e Adrien Rabiot. Il primo ha sicuramente delle qualità, ma non sembra essere l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus. Il francese, invece, ha doti tecniche importanti, ma di fatto è molto discontinuo.

I due, salvo netti miglioramenti in questi prossimi due mesi, rischiano seriamente di essere messi sul mercato.

Infine, resta da capire quale sarà il futuro di Alvaro Morata. Fino ad ora, lo spagnolo ha dimostrato di volersi guadagnare una conferma, ma la Juventus per riscattarlo a titolo definitivo vorrebbe avere uno sconto importante dall'Atletico Madrid rispetto ai 35 milioni finora pattuiti.