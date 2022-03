La Juventus, dopo aver conquistato 15 risultati utili consecutivi, si è confrontata con la dura realtà Champions League: lo 0-3 interno contro il Villarreal, oltre a costare l'eliminazione dalla massima competizione europea, ha messo in evidenza le problematiche della rosa bianconera.

In particolare il centrocampo è stato bersagliato dalle critiche e proprio tale reparto potrebbe subire profonde trasformazioni nel prossimo Calciomercato estivo. Fra gli attuali elementi del reparto mediano juventino Adrien Rabiot, pur avendo un contratto in scadenza a giugno 2023, potrebbe essere il principale indiziato a lasciare la società bianconera.

Questa estate potrebbe essere infatti l'ultima occasione per il club piemontese per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Ci sarebbero diverse società interessate al centrocampista, soprattutto in Inghilterra e con un'offerta da 20 milioni di euro la Juventus potrebbe lasciarlo partire. Un altro motivo che incentiverebbe la società a cederlo è l'ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione del francese, ritenuto probabilmente troppo elevato rispetto alla prestazioni fornite sul campo.

Il centrocampista Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Rabiot potrebbe lasciare la Juventus a giugno.

Il contratto in scadenza a giugno 2023 agevola una sua possibile partenza, inoltre non dover più corrispondere un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione rappresenterebbe un risparmio importante per le casse societarie.

A meno di un finale di stagione importante, sembra difficile che Rabiot possa essere confermato. Il rischio inoltre è che possa andare in scadenza di contratto nel 2023. Fra le società interessate al suo acquisto spicca il Manchester United, che a giugno perderà Paul Pogba. Il francese va in scadenza di contratto a giugno e difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società inglese.

E a proposito di Pogba si parla di un possibile trasferimento alla Juventus, ma solo se il centrocampista decidesse di accettare una forte diminuzione dell'attuale ingaggio da 14 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo non solo con una mezzala d'inserimento come Pogba, ma anche con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

Fra gli elementi maggiormente seguiti spiccano Frankie de Jong del Barcellona, che ha una valutazione di mercato importante. Ha invece un prezzo minore Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2023.

I bianconeri valutano anche acquisti per il settore avanzato, soprattutto se dovesse partire Paulo Dybala a parametro zero. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera spiccano Nicolò Zaniolo della Roma, valutato 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori, che il Sassuolo potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni di euro.