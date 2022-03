Puntellare la rosa a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi, con acquisti di qualità e personalità. E' questa l'intenzione dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, così da ritagliarsi un ruolo da protagonisti nella prossima stagione.

Uno degli obiettivi dell'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato è legato al centrocampo. Infatti, la dirigenza interista sta lavorando per rinforzare la mediana a disposizione di Inzaghi. Tra i tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Mateo Kovacic, centrocampista croato in forza al Chelsea, che ha già vestito la maglia nerazzurra prima del suo passaggio al Real Madrid per una cifra attorno ai 40 milioni di euro.

Dopo l'esperienza con alti e bassi, il centrocampista croato è sbarcato a Londra, dove ha conquistato la Champions con la formazione di Tuchel. Nonostante un ottimo minutaggio, il futuro di Kovacic potrebbe essere lontano dall'Inghilterra, visti i problemi societari del Chelsea.

L'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe far recapitare ai Blues un'offerta attorno ai 40 milioni di euro. Sarebbe un grande colpo per la formazione di Inzaghi, viste le grandi capacità tattiche del croato, e la sua abilità nel ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.

Con i Blues, i nerazzurri stanno anche sondando altre piste come quella di Jorgnho , ed anche quella di un ritorno di Romelu Lukaku a Milano.

Inter, Brozovic rifiuta il Real. Pronto il rinnovo

Da un croato all'altro. Uno dei punti fermi dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi è sicuramente Marcelo Brozovic, faro dell'Inter. La sua assenza nel match contro il Torino, si è sentita ed ha rimarcato il ruolo fondamentale del croato nello scacchiere tattico dell'ex allenatore della Lazio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Real Madrid di Carlo Ancelotti si sarebbe fatto avanti per Brozovic per rinforzare la mediana nella prossima stagione. Nonostante l'interesse dei Merengues come di altri club internazionali come il Tottenham ed il Manchester United, il centrocampista nerazzurro avrebbe declinato ogni offerta per continuare il suo percorso con la maglia dell'Inter.

Infatti, sembrerebbe vicinissimo il rinnovo tra le parti: un contratto da 6,5 milioni di euro che evidenzierebbe la centralità di Brozovic nel progetto Inter.

Inter-Fiorentina: le possibili mosse di Inzaghi

Oltre alle vicende di mercato, l'Inter è pronta a rituffarsi in campionato, con l'obiettivo di riprendere la marcia dopo il pareggio non convincente contro il Torino. Nel prossimo turno, i nerazzurri ospiteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano che nell'ultimo turno di Serie A, ha battuto 1-0 il Bologna.

Per quanto concerne la possibile formazione, Inzaghi è pronto a confermare il suo classico 3-5-2 ma con quale modifica rispetto al match contro i granata: in difesa, spazio a D'Ambrosio per Ranocchia, non impeccabile contro Belotti e compagni.

A centrocampo, dovrebbe ritornare Brozovic mentre in attacco possibile chance dal primo minuto per Alexis Sanchez: il Nino Maravilla è in gran forma e potrebbe prendere il posto di uno tra Lautaro e Dzeko.