La Juventus è attesa da settimane importanti sia per il calcio giocato che per il Calciomercato. Fra campionato, Coppa Italia e Champions League la società bianconera potrebbe arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Sarebbe sorprendente soprattutto in campionato, considerando che fino a qualche mese fa i bianconeri erano lontani anche da un'eventuale qualificazione all'Europa League o alla Conference League. La società è al lavoro però anche sul mercato, prima dovrà risolvere la situazione contrattuale dei giocatori in scadenza e poi dedicarsi alle cessioni e agli acquisti per la stagione 2022-2023.

A rischio partenza ci sono diversi giocatori, su tutti spiccano Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro. Il terzino brasiliano dopo stagioni importanti alla Juventus sta deludendo le aspettative. Il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare una sua partenza, con il Wolverhampton e il Chelsea che potrebbero acquistarlo per circa 10 milioni di euro. La Juventus starebbe lavorando a diversi nomi per sostituirlo. Fra questi spicca Emerson Palmieri, in prestito al Lione fino a giugno dal Chelsea. La società francese vanta un diritto di riscatto ma un eventuale interesse della società bianconera potrebbe essere decisivo per il suo trasferimento alla Juventus.

Si valutano diversi giocatori che potrebbero prendere il posto di Alex Sandro. Abbiamo parlato di Emerson Palmieri, altro nome che piace è quello di Renan Lodi dell'Atletico Madrid, valutato circa 20 milioni di euro. Ad agevolare il suo arrivo alla Juventus gli ottimi rapporti professionale fra Atletico Madrid e la società bianconera.

Entrambe dovranno discutere del futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito ai bianconeri proprio dalla società spagnola.

Altro giocatore che piace alla Juventus è quello di Mathias Oliveira

In questi giorni si parla anche di un interesse concreto della Juventus per Mathias Olivera, terzino uruguaiano ma con passaporto spagnolo del Getafe. La sua valutazione di mercato è di circa 12 milioni di euro. Sul giocatore però ci sarebbe anche l'interesse del Napoli, che ha provato ad acquistarlo durante il mercato di gennaio. Potrebbe quindi definirsi una sfida di mercato fra due società italiane per il giocatore.