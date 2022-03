La Juventus è attesa da settimane importanti in cui si gioca gran parte della stagione. A partire dal match della 29esima giornata di campionato contro la Sampdoria previsto sabato 12 marzo alle ore 18 allo stadio Marassi. Una sfida difficile considerando l'attuale classifica dei liguri e la pesante sconfitta subita dalla squadra di Giampaolo nella scorsa giornata contro l'Atalanta. La Sampdoria proverà a riscattarsi con il tecnico che si affiderà all'esperienza di Fabio Quagliarella, dall'altra parte trova una Juventus che arriva da diversi risultati importanti e da mesi di vittorie e pareggi.

Il gioco però sembra non essere incisivo come era sembrato appena dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Di certo Allegri non è stato aiutato dai tanti infortunati, anche se spera di recuperare almeno per la panchina Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Non ci sarà Federico Bernardeschi, squalificato. Non dovrebbero farcela almeno per il match contro la Sampdoria Bonucci, De Sciglio, Alex Sandro e Zakaria, per McKennie e Chiesa invece bisognerà aspettare la stagione 2022-2023, anche se il centrocampista americano potrebbe recuperare per gli ultimi match.

Giampaolo dovrebbe affidarsi a Fabio Quagliarella

Il tecnico della Sampdoria Giampaolo, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, cercherà di schierare i giocatori di esperienza per provare ad ottenere un risultato utile contro la Juventus.

La classifica attualmente non è delle migliori, per questo ogni partita sarà importante per cercare di ottenere punti. Non ci saranno lo squalificato Murru e gli infortunati Damsgaard e Gabbiadini. Falcone dovrebbe giocare titolare come portiere, difesa a quattro con Bereszynski terzino destro, Yoshida e Colley centrali e Augello terzino sinistro.

Centrocampo a quattro con Candreva, Ekdal, Thorsby e Sensi. Le punte titolari dovrebbero essere Caputo e Quagliarella.

Allegri dovrebbe schierare Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi alla formazione migliore contro la Sampdoria anche se mercoledì 16 marzo i bianconeri si giocano la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro il Villarreal.

Considerando le assenze e la forma non ideale di molti giocatori, dovrebbero giocare Szczesny, Danilo sulla fascia destra, de Ligt e Rugani centrali e Pellegrini sulla fascia sinistra. A centrocampo Locatelli, Arthur Melo e Rabiot. Cuadrado, Vlahovic e Morata dovrebbero essere le punte titolari.

Le probabili formazioni di Sampdoria e Juventus:

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone - Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello - Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi - Caputo, Quagliarella. Allenatore Marco Giampaolo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Locatelli, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri.