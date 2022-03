La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti durante il Calciomercato estivo. L'arrivo del tecnico Massimiliano Allegri rappresenta l'inizio di un nuova fase per la società bianconera in cui si cercherà di valorizzare giovani di qualità vicino a giocatori esperti e già cresciuto nella società bianconera. Gli arrivi dei vari Locatelli, McKennie, Chiesa, Kean e Vlahovic ne è la dimostrazione. Ci si attende un mercato simile a giugno, con qualche eccezione come potrebbe essere Jorginho del Chelsea, Paul Pogba del Manchester United o Jason Denayer del Lione.

Sarà importante però monetizzare dalle cessioni, a tal riguardo si parla delle possibili partenze di Adrien Rabiot, Arthur Melo e Alex Sandro. Il terzino brasiliano dopo diverse stagioni in bianconero potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Ad agevolare la sua partenza è il contratto in scadenza a giugno 2023 ma anche l'ingaggio che attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione. Si valutano diversi nomi come sostituti, fra questi spicca Renan Lodi, giocatore dell'Atletico Madrid che non sarebbe considerato un titolare dal tecnico Simeone. Potrebbe lasciare la società spagnola per circa 20 milioni d euro.

Il giocatore Renan Lodi potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Molto dipenderà dal futuro professionale di Alex Sandro, con il terzino bianconero che potrebbe lasciare la società bianconera a giugno per circa 10 milioni di euro. La Juventus vorrebbe cederlo anche perché in scadenza a giugno 2023 e potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino. Ci sarebbe l'interesse concreto del Wolverhampton e del Chelsea.

Il tecnico della società londinese Tuchel è un grande estimatore di Alex Sandro, aveva già provato ad acquistarlo nella sua esperienza professionale al Paris Saint Germain.

La Juve valuta altri giocatori oltre a Renan Lodi: piacciono Mathias Olivera e Emerson Palmieri

Piacciono Mathias Olivera, valutato circa 10 milioni di euro e che è seguito anche dal Napoli, e Emerson Palmieri. Il nazionale italiano è attualmente in prestito al Lione, dove sta giocando titolare. La società francese ha un diritto di riscatto sul cartellino del giocatore, di proprietà del Chelsea. In caso di offerta della Jvuentus però il giocatore potrebbe considerare il trasferimento a Torino. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.