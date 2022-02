La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante dopo essere stata protagonista nel mercato di gennaio. Gli arrivi di Denis Zakaria e Dusan Vlahovic confermano la volontà della società di rinforzarsi in maniera decisa. A questi bisogna aggiungere Federico Gatti, acquistato per circa 10 milioni di euro e che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno.

Novità importanti potrebbero riguardare centrocampo e difesa in estate, soprattutto se si dovessero concretizzare determinate cessioni. A rischio partenza ci sono Adrien Rabiot oltre a Arthur Melo, in difesa invece la Juventus potrebbe valutare offerte per Matthijs de Ligt ma anche per Alex Sandro. Il laterale brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023, quindi cederlo nel calciomercato estivo 2022 potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dal suo cartellino.

D'altronde non mancano le società interessate al brasiliano, fra queste ci è anche il Chelsea con Tuchel che ne è un grande estimatore. Dalla sua cessione la Juventus potrebbe ricavare circa 10-15 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di un sostituto.

Piace molto Andrea Cambiaso, giocatore del Genoa in scadenza di contratto come il brasiliano a giugno 2023.

Il giovane Cambiaso potrebbe sostituire Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Alex Sandro a giugno. Come sostituto potrebbe arrivare Andrea Cambiaso, terzino classe 2000 del Genoa, in scadenza di contratto a giugno 2023. Proprio per questo potrebbe arrivare a prezzo "agevolato".

Il giovane terzino si giocherebbe la maglia da titolare con Luca Pellegrini, che dopo aver disputato diversi match nella prima parte della stagione, nelle ultime settimane è spesso rimasto in panchina. In questa fase Allegri sta schierando sulla fascia sinistra Alex Sandro, ma anche De Sciglio, che può giocare su entrambi le fasce difensive.

A proposito dell'ex Milan, potrebbe prolungare la sua intesa contrattuale in scadenza a giugno fino al 2025.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta diversi giocatori di qualità con contratti in scadenza a giugno 2022 o eventualmente nel 2023. In questo modo andrebbe a risparmiare in maniera decisa sul costo del cartellino.

Nel caso dei giocatori in scadenza questo 30 giugno il solo costo sarebbe solo quello dell'ingaggio del giocatore. A tal riguardo piacerebbe Alessio Romagnoli per la difesa, soprattutto se dovesse partire Matthijs De Ligt.

Per quanto riguarda invece il centrocampo piace molto Paul Pogba, che però ha un ingaggio importante. Il francese attualmente guadagna circa 14 milioni di euro a stagione, quindi dovrebbe accettare una diminuzione evidente dello stipendio se volesse approdare nella società bianconera.