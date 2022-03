La Juventus potrebbe effettuare diversi cessioni importanti durante il Calciomercato estivo. Sono almeno sette i giocatori che rischiano la partenza a giugno. Oltre a quelli in scadenza a giugno (su tutti Bernardeschi e Dybala) potrebbe lasciare a titolo definitivo la società bianconera Adrien Rabiot, Arthur Melo, Aaron Ramsey (che dovrebbe rientrare dal prestito ai Glasgow Rangers), Moise Kean e Alex Sandro. Proprio il terzino brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023 ed è uno dei giocatori che guadagna di più alla Juventus. Cederlo a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, somma che sarebbe utilizzata per l'acquisto di un sostituto. In questi giorni si è parlato di un interesse concreto della Juventus per Renan Lodi dell'Atletico Madrid, riserva nella società spagnola e che potrebbe essere ceduto per circa 20 milioni di euro. Si sarebbero aggiunti altri due nomi importanti, uno è quello di Mathias Olivera, uruguaiano del Getafe che è stato vicino al trasferimento al Napoli a gennaio, e l'altro è quello di Emerson Palmieri, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea ma attualmente è in prestito al Lione.

Renan Lodi o Mathias Olivera interessano per il dopo Alex Sandro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi nomi per il dopo Alex Sandro. Il terzino brasiliano potrebbe lasciare la società bianconera essendo in scadenza di contratto a giugno 2023.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro. Come sostituto piace Renan Lodi, nazionale brasiliano attualmente all'Atletico Madrid e valutato circa 20 milioni di euro. I buoni rapporti professionali fra la società spagnola e la Juventus potrebbero agevolare il suo trasferimento a Torino. Fra l'altro le due società dovranno discutere anche del futuro professionale di Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto a favore della Juventus per circa 35 milioni di euro.

Più difficile arrivare a Mathias Olivera, non tanto per il prezzo di mercato (il Getafe è 15esimo ed in caso di retrocessione potrebbe cederlo a prezzo agevolato) quanto per l'interesse del Napoli. La società campana lo aveva provato ad acquistare anche a gennaio ma alla fine è rimasto in Spagna.

La Juve potrebbe acquistare Emerson Palmieri

La Juventus starebbe valutando un altro nome per il dopo Alex Sandro. Piace Emerson Palmieri, terzino in prestito al Lione dal Chelsea. Il nazionale italiano potrebbe essere un rinforzo importante e potrebbe arrivare per circa 10 milioni di euro. Sempre dalla società inglese potrebbe arrivare Jorginho, in scadenza di contratto a giugno 2023.