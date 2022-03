La Juventus della stagione 2022-2023 potrebbe giocare con il 4-3-3. Sembra essere questa l'idea di gioco di Massimiliano Allegri dopo la conferma dell'addio di Paulo Dybala. L'argentino fra l'altro ha dimostrato che non riesce a rendere come punta di fascia e sembra dare il meglio come supporto di una punta centrale. Come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ci sarebbero proprio motivi tecnici alla base della decisione di non prolungare il contratto all'argentino. Con l'arrivo di Dusan Vlahovic, Dybala non è più considerato parte centrale del progetto sportivo bianconero.

La Juventus cercherà di trovare un sostituto in questi mesi e fra i giocatori che piacerebbero alla società bianconera ci sarebbe Nicolò Zaniolo, che la Roma valuta circa 40 milioni di euro. A parlare di mercato e dei giocatori che interessano alla società bianconera per il settore avanzato è stato anche Giovanni Albanese. Il giornalista sportivo sul suo account Twitter ha dichiarato che il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe dato indicazione per un altro nome che potrebbe essere utile alla Juventus. Ci si riferisce a Domenico Berardi, che in questa stagione al Sassuolo sta dimostrando di essere un giocatore importante.

Il giornalista sportivo Albanese ha parlato dell'interesse concreto della Juventus per Berardi

''La Juventus sta costruendo la squadra del prossimo anno sulla base di un 4-3-3. Alla lista dei nomi in quota Nazionale azzurra che potrebbe trattare, su indicazione su Massimiliano Allegri, bisogna aggiungere anche Domenico Berardi.

Ritorno di fiamma''. Questo il post pubblicato da Giovanni Albanese in riferimento ai giocatori seguiti dalla Juventus per il settore avanzato. La stagione fin qui disputata dal centrocampista-attaccante del Sassuolo è stata importante, dando un grande contributo sia in gol che nel fornire assist ai suoi compagni. Anche nella clamorosa sconfitta della nazionale italiana contro la Macedonia negli spareggi playoff per i mondiali Berardi è stato uno dei pochi a fornire una prestazione importante, andando vicino anche al gol, che purtroppo ha mancato.

La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro, prezzo che potrebbe aumentare in questo finale di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera importante anche centrocampo e difesa. Le prestazioni fornite in Champions League dimostrano come i bianconeri abbiano bisogno di qualità a centrocampo oltre a giocatori bravi negli inserimenti. Piacerebbero Jorginho del Chelsea, valutato circa 20 milioni di euro dal Chelsea, e Paul Pogba del Manchester United. Per la difesa piacerebbe invece Antonio Rudiger, le alternative sono Araujo e Koulibaly.