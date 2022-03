La Juventus è attesa da mesi impegnativi in cui si gioca la possibilità di arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Complici i risultati non ideali di Milan, Napoli e Inter i bianconeri si sono avvicinati in maniera inaspettata ai primi tre posti nel campionato italiano anche se a nove giornate dalla fine sembra difficile possa recuperare 7 punti ai rossoneri. Una Juventus che sembra essere cresciuta non solo nel gioco ma anche e soprattutto nei risultati, basti pensare a tanti risultati utili raccolti negli ultimi mesi. La società bianconera è già a lavoro sul mercato per cercare di rinforzarsi durante il Calciomercato estivo.

Potrebbero esserci diverse partenze ma si valutano ben cinque rinforzi. Due di questi potrebbero riguarda la difesa, in particolar modo il ruolo di terzino sinistro e di difensore centrale. A tal riguardo fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca Antonio Rudiger, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Il tedesco vorrebbe però un ingaggio importante, superiore ai 10 milioni di euro a stagione. Potrebbe esserci una sfida di mercato con Bayern Monaco e Real Madrid, altre società interessate al giocatore.

Il difensore Rudiger potrebbe trasferirsi alla Juventus a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe rinforzare la difesa con un giocatore importante.

Fra quelli seguiti spicca sicuramente Antonio Rudiger, che ha il vantaggio di non avere costi di cartellino in quanto va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche di altre società come il Bayern Monaco e il Real Madrid, che non avrebbero problemi a garantire un ingaggio importante al giocatore.

La Juventus cerca un giocatore affidabile che possa rappresentare una certezza per la difesa insieme a Matthijs de Ligt.

I problemi fisici e l'età avanzata di Bonucci e Chiellini potrebbero agevolare l'eventuale arrivo di un giocatore come Rudiger. Il tedesco non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per rinforzare la difesa.

Si lavora anche a giocatori che stanno disputando una stagione importante nel campionato italiano. Fra questi spicca Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Proprio l'intesa contrattuale vicina alla scadenza potrebbe agevolare il suo arrivo a prezzo vantaggioso. Con un'offerta di circa 20 milioni di euro potrebbe arrivare alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato del possibile arrivo anche di un terzino sinistro ma molto dipenderà dalla conferma o meno di Alex Sandro. Il brasiliano è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe lasciare Torino. In caso di partenza potrebbe arrivare Renan Lodi. A centrocampo invece si valuta l'acquisto di Jorginho.