La Juventus è attesa da mesi importanti. Gran parte delle trattative di mercato dipenderanno dalla qualificazione alla Champions League e quindi dal raggiungimento di almeno il quarto posto in campionato. L'alternativa, come dichiarato da Maurizio Arrivabene prima del match dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, è vincere la Champions League in questa stagione. Traguardo evidentemente più difficile rispetto ad una posizione in classifica ideale in campionato. A giugno servirà rinforzare in maniera decisa soprattutto il centrocampo, anche in considerazione delle prestazioni non ideali dei vari Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Entrambi potrebbero lasciare la società bianconera se dovesse arrivare un'offerta. Oltre Rovella, che ritornerà dal prestito al Genoa, potrebbe arrivare un giocatore di qualità per il centrocampo. I nomi che piacciono alla società bianconera sono due: Sergej Milinkovic Savic della Lazio e Paul Pogba del Manchester United. Il primo ha un contratto fino a giugno 2024 e la sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro. Il secondo va in scadenza di contratto a fine stagione con il Manchester United e arriverebbe a parametro zero. L'alternativa ai due, non tanto nel ruolo quanto nell'investimento, è Niccolò Zaniolo.

Possibile l'acquisto di uno fra Milinkovic Savic, Pogba e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare uno Milinkovic Savic, Pogba e Zaniolo a giugno.

Il centrocampista della Lazio piace molto ma non sarà facile trattare con il presidente Lotito, che vorrebbe almeno 70 milioni di euro. Il giocatore potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Guadagnerebbe di più Paul Pogba, almeno 10 milioni di euro a stagione ma arriverebbe a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.

Si valuta però anche l'acquisto di Niccolò Zaniolo, soprattuto se il giocatore non dovesse prolungare l'intesa contrattuale con la Roma. Con un'offerta da 40 milioni di euro il centrocampista potrebbe essere acquistato dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo dovrà effettuare diverse cessioni per agevolare l'arrivo di un centrocampista importante.

Potrebbe però arrivare anche un terzino se dovesse lasciare la società bianconera Alex Sandro. Per il brasiliano si parla di un interesse concreto del Wolverhampton, che potrebbe acquistare per circa 12 milioni di euro. Al suo posto potrebbe arrivare un giovane come Cambiaso, piace anche Bensebaini, entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto a giugno 2023.