Lo svedese Dejan Kulusevski potrebbe essere riscattato prossimamente dal Tottenham. Nel frattempo la Juventus, in vista della prossima stagione, cerca un calciatore che possa prendere il posto dello svedese (e del partente Dybala) e avrebbe messo gli occhi su Isco e su Raspadori

Kulusevski conquista Conte e si prenota per un futuro al Tottenham

Kulusevski è stato uno dei colpi più importanti della scorsa sessione di Calciomercato invernale. La cessione dello svedese, che insieme a Bentancur, è passato dalla Juventus al Tottenham guidato da Antonio Conte, ha permesso sostanzialmente l'acquisto di Dusan Vlahovic da parte dei bianconeri, che con parte del ricavato ottenuto con la cessione dei due centrocampisti, ha fatto all-in sul serbo ex Fiorentina.

Il classe 2000 aveva iniziato la sua avventura in Premier League non benissimo per alcune partite, poi il suo destino però ha preso una svolta totalmente diversa dopo la grande prestazione fatta con il Manchester City. Il calciatore nato a Stoccolma, in quell'occasione oltre a segnare un gol decisivo, ha regalato l'assist vittoria per la rete di Kane, facendo "esplodere" il New White Hart Lane.

Da quel momento, l'avventura britannica dell'ex juventino è cambiata e Conte lo ha fatto entrare in pianta stabile nella rotazione dei titolari. Non è dunque una sorpresa apprendere dai media spagnoli che il tecnico pugliese avrebbe espressamente richiesto al Tottenham di riscattare lo svedese che, ricordiamo, è arrivato al club di Londra con la formula del prestito a 18 mesi, a fronte di un esborso di 10 milioni di euro e con un diritto di riscatto (che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi).

La cifra finale pattuita con la Juventus per l'acquisito definitivo dalla compagine inglese è di 35 milioni di euro.

La Juventus cerca un rinforzo per l'attacco, osservati i nomi di Raspadori e Isco

L'eventuale riscatto di Kulusevski e la perdita di Dybala a fine stagione, stanno inducendo i bianconeri a cercare nel prossimo calciomercato un profilo che abbia tecnica e che sappia giocare come seconda punta, magari alle spalle di Dusan Vlahovic.

I nomi che circolano in questi giorni sono essenzialmente due: Isco e Raspadori. Per lo spagnolo la trattativa risulterebbe più complicata sotto l'aspetto economico. Il Real Madrid infatti non lo lascerebbe andare per meno di 50 milioni di euro, mentre i bianconeri sarebbero disposti a pagarlo al massimo 40.

Discorso diverso quello per Giacomo Rapadori [VIDEO]. Il giovane attaccante in forza al Sassuolo ha diverse squadre che lo osservano ma per portarlo via dal club emiliano, potrebbe bastare una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.