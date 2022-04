Non è più una novità l'interesse dell'Inter per Paulo Dybala. Il calciatore della Juventus ha deciso di non rinnovare il suo contratto con la Juventus e sarà libero di scegliere la squadra in cui militare durante la prossima stagione calcistica. I nerazzurri avrebbero già avuto dei contatti con il suo entourage, che starebbe però parlando anche con il Barcellona e con l'Atletico Madrid. I dirigenti milanesi potrebbero offrire un quadriennale da circa 7 milioni di euro annuali all'argentino.

Oltre a Dybala si pensa a Scamacca, in dubbio Perisic

L'arrivo di Dybala sarebbe congeniale al modulo 3-5-2.

Non è escluso l'arrivo di una punta centrale, soprattutto se dovesse partire Lautaro Martinez. Nel mirino dell'Inter ci sarebbe infatti da tempo Gianluca Scamacca del Sassuolo, seguito anche dal Milan, che avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro (ma nell'affare potrebbero essere inserite delle contropartite per abbassare tale cifra).

L'argentino Dybala potrebbe ovviamente giocare indifferentemente sia a fianco di Dzeko sia dell'eventuale nuovo innesto Scamacca.

Delle riflessioni potrebbero essere fatte anche per quanto riguarda la corsia sinistra, in base a quella che sarà la decisione di Ivan Perisic. Il croato ha il contratto in scadenza fra meno di tre mesi e non ha ancora rinnovato: i dirigenti milanesi gli offrirebbero un biennale da circa 3 milioni di euro annui, mentre il giocatore chiederebbe circa 4 milioni di euro per tre anni.

Inter: idea Saul

La società nerazzurra rimane molto vigile anche in chiave mercato, dove gli obiettivi riguarderebbero calciatori già affermati in Europa. Sarebbe il caso di Saul Niguez che non ha finora trovato continuità nel Chelsea sotto la guida di Thomas Tuchel. Il club inglese non dovrebbe riscattare il cartellino dall'Atletico Madrid.

Una situazione che interesserebbe l'Inter (magari con un prestito con diritto di riscatto), alla ricerca di una mezzala in grado di garantire qualità e quantità in vista di molti addii al termine della stagione. Dovrebbero infatti lasciare Milano sia Arturo Vidal che Matias Vecino perché fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Saul Niguez si inserirebbe bene nel modulo dei nerazzurri, dove potrebbe agire come mezzala al posto di Hakan Calhanoglu ma anche di Nicolò Barella.

Il possibile 3-5-2 della prossima stagione

Qualora dovessero essere confermate le indiscrezioni di mercato sopra esposte, nel prossimo campionato, dunque, la nuova Inter potrebbe giocare con un 3-5-2 composto da: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Saul (Calhanoglu), Gosens; Dybala, Dzeko (Scamacca).