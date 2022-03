Questo mercoledì 2 marzo allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze si gioca la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Fiorentina e la Juventus. La sfida sarà visibile in tv esclusiva in chiaro su Canale 5, con fischio d'inizio alle ore 21.

L'andata dell'altra semifinale di Coppa Italia, fra Milan e Inter, si è chiusa sullo 0-0.

Allegri deve fare i conti con varie assenze per la sfida contro la Fiorentina di Coppa Italia

In casa bianconera mister Massimiliano Allegri deve preparare il match, tenendo conto di numerose assenze. Oltre a quella di Chiesa (per lui la stagione è finita da tempo), ci sarà l'assenza di McKennie (il centrocampista americano dovrebbe stare fermo almeno per due mesi dopo l'infortunio col Villarreal), ma anche del nuovo arrivato Zakaria, il quale ha avuto un problema muscolare e potrebbe restare lontano dal campo per almeno 20 giorni.

Il tecnico livornese dei bianconeri non avrà a disposizione neppure Rugani, Chiellini, Bernardeschi, Dybala e Alex Sandro. L'insieme di tutte queste assenze hanno di fatto costretto mister Allegri a chiamare in prima squadra diversi giovani della Primavera.

Contro la Fiorentina spazio a Perin in porta, Vlahovic e Morata in attacco, a centrocampo spazio a Locatelli

Quella contro la Fiorentina per la Juventus sarà una sfida molto importante pure sul piano simbolico, anche perché vedrà il ritorno a Firenze da avversario di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ha sempre detto di essere grato ai tifosi e alla società viola. Per il giocatore sono previsti fischi all'ingresso in campo e non sono da escludere anche dei cori non proprio amichevoli.

In porta tornerà Perin dal primo minuto, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Bonucci e De Ligt, con Chiellini ancora non disponibile (il difensore livornese potrebbe rientrare per il match di ritorno della Champions League contro il Villarreal); sulle corsie esterne agiranno Danilo e De Sciglio. A centrocampo spazio a Locatelli con Arthur e Rabiot.

In attacco giocheranno probabilmente dal primo minuto Morata con Vlahovic e il giovane Aké, per lui sarebbe una grande occasione da sfruttare, così come gli altri due elementi della primavera Miretti e Soulé, che dovrebbero partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus, contro la Fiorentina al Franchi: Perin, Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio, Locatelli, Arthur, Rabiot, Aké, Morata, Vlahovic.