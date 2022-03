Domenica 6 marzo alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Milan, gara valida per il 28° turno di Serie A 2021/22. I partenopei, nella giornata scorsa, hanno sconfitto per 2-1 allo Stadio Olimpico la Lazio di Sarri: in rete Insigne e Fabian Ruiz per la squadra campana a cui ha replicato Pedro per i biancocelesti. Il Diavolo, invece, ha pareggiato tra le mura amiche contro l'Udinese di Cioffi col risultato di 1-1, grazie ai goal di Leao per i rossoneri e Udogie per i friulani; inoltre i rossoneri sono reduci dallo 0-0 in Coppa Italia con l'Inter.

Statistiche: gli ultimi due incontri, entrambi disputati a San Siro, tra Napoli e Milan nel massimo campionato italiano sono terminati col medesimo risultato di 1-0 a favore dei partenopei.

Napoli, Ruiz e Demme in mediana

Mister Spalletti e il suo Napoli sono sinora la squadra con la miglior difesa del campionato, grazie ai 19 goal subiti di cui soltanto 9 reti incassate allo Stadio Diego Armando Maradona.

Per affrontare il big match col Milan, il tecnico toscano potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Ospina a difesa dei pali. Koulibaly e Rrahmani dovrebbero piazzarsi al centro della difesa del Napoli, mentre Mario Rui agirà come terzino sinistro e Di Lorenzo si posizionerà sul fronte opposto. La linea mediana partenopea, invece, potrebbe essere formata da Fabian Ruiz e Demme. I titolari della trequarti campo della compagine campana, inoltre, dovrebbero essere Zielinski al centro con Insigne a sinistra e Politano a destra.

Osimhen, infine, sarà presumibilmente il vertice offensivo. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Lozano, Tuanzebe, Anguissa e Malcuit.

Milan, Bennacer in panchina

Stefano Pioli e il suo Milan hanno subito una sola sconfitta lontano da San Siro in questa stagione di Serie A e vantano, inoltre, il miglior attacco del campionato (31 reti all'attivo) per ciò che riguarda gli incontri in trasferta.

Per tornare alla vittoria, l'allenatore potrebbe optare per lo speculare 4-2-3-1, con Maignan come estremo difensore. Hernandez e Calabria potrebbero essere i terzini, mentre Kalulu e Tomori dovrebbero far da filtro in mezzo al reparto difensivo. La mediana del Milan, invece, avrà buone possibilità di avere come titolari Kessié e Tonali, mentre i trequartisti dovrebbero essere Diaz, Messias e Leao.

L'unica punta rossonera, in ultimo, sarà presumibilmente Giroud. In dubbio è la presenza di Ibrahimovic, mentre non saranno del match Kjaer e Romagnoli per infortunio.

Probabili formazioni del match

Le probabili formazioni di Napoli-Milan:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Rui, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Ruiz, Insigne, Zielinski, Politano, Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez, Kessié, Tonali, Diaz, Messias, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.