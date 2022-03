La Juventus potrebbe essere una delle società più attive nel Calciomercato estivo, confermandosi dopo gli arrivi importanti di Gatti, Zakaria e Vlahovic a gennaio. Gran parte del mercato dipenderà anche delle cessioni, come è già successo a gennaio con le partenze di Bentancur, Kulusevski e Ramsey. A tal riguardo si parla molto del futuro professionale di Paulo Dybala e Alvaro Morata. L'argentino va in scadenza di contratto a giugno e in queste settimane dovrebbe incontrare la Juventus per cercare di trovare un'intesa economica. C'è la possibilità lasci a parametro zero la società bianconera.

Potrebbe invece essere confermato anche nella stagione 2022-2023 Alvaro Morata, la Juventus potrebbe riscattarlo ma non vorrebbe spendere i 35 milioni di euro che servirebbero per l'acquisto a titolo definitivo. Potrebbe incontrare l'Atletico Madrid proprietaria del cartellino dello spagnolo per cercare di trovare un'intesa ad un prezzo minore, di circa 20 milioni di euro. La Juventus lavora ad un rinforzo per il settore avanzato, sia in caso di conferma o meno di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Secondo la stampa spagnola il giocatore che piace alla società bianconera è Luka Jovic del Real Madrid, che la società spagnola potrebbe lasciar partire per circa 30 milioni d euro.

Il giocatore potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Luka Jovic a giugno. La punta del Real Madrid è la riserva di Benzema e potrebbe gradire una nuova esperienza professionale. Alla Juventus ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Dusan Vlahovic.

In questa stagione Vlahovic sta raccogliendo poco minutaggio, 13 match nel campionato spagnolo, 1 gol ed un assist. A queste bisogna aggiungere 1 match in Coppa di Spagna e 3 match disputati in Champions League. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2025 con la società spagnola e con un'offerta da 30 milioni di euro potrebbe lasciare il Real Madrid.

Jovic sarebbe la riserva di Vlahovic ma potrebbe giocare anche insieme. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan ma la Juventus sarebbe in vantaggio anche per i buoni rapporti professionali fra il presidente Andrea Agnelli e quello del Real Madrid Florentino Perez.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri rinforzi per il settore avanzato a giugno. Piacciono Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Giacomo Raspadori. La punta del Sassuolo ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.. Per il centrocampo piace Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023 e che è valutato circa 30 milioni di euro.