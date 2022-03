La Juventus è attesa da settimane importanti non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. Proprio a fine marzo, durante la pausa per le nazionali, la società bianconera potrebbe incontrare i giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca sicuramente Paulo Dybala, per il quale si parla di un'offerta da parte della società bianconera da circa 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025. La Juventus vorrebbe confermargli l'attuale ingaggio che guadagna, molto meno rispetto allo stipendio di cui si parlava qualche mese fa da 10 milioni di euro a stagione più bonus.

Di conseguenza non è da scartare la possibilità che lasci la società bianconera a parametro zero a giugno anche perché non mancano le offerte per il giocatore. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto dell'Atletico Madrid. Come sostituto la Juventus starebbe valutando diversi giocatori, fra cui Isco. Il centrocampista spagnolo va in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno, arriverebbe a parametro zero. Piace molto al tecnico Massimiliano Allegri e sarebbe un giocatore ideale da schierare in un eventuale ruolo da mezzala ma anche come trequartista. Inoltre potrebbe accettare un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, di meno evidentemente rispetto a quello di Dybala.

Il centrocampista Isco potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare Isco in caso di partenza di Paulo Dybala. L'argentino potrebbe non prolungare il suo contratto con la società bianconera. Isco potrebbe sostituirlo in un eventuale 4-3-3 come mezzala ma anche come trequartista in un 4-2-3-1.

Lo spagnolo potrebbe lasciare il Real Madrid, si è parlato di un interesse concreto del Siviglia ma ci sarebbe anche la Juventus sul giocatore. Piace molto all'allenatore Massimiliano Allegri, che gradisce i giocatori tecnici. Isco migliorerebbe la qualità offensiva della Juventus e sarebbe un supporto ideale di Vlahovic ma anche di Chiesa e Morata.

Proprio l'eventuale addio di Dybala potrebbe agevolare la conferma dello spagnolo. Come è noto è in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto per la Juventus da circa 35 milioni di euro. La società bianconera potrebbe considerare l'acquisto del cartellino se gli spagnoli decidessero di accettare un'offerta da circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo per il calciomercato estivo. Si valutano diversi giocatori, piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Altro nome che potrebbe trasferirsi alla Juventus è Frankie de Jong, che non sarebbe considerato un titolare nel Barcellona. Di certo ha una valutazione di mercato importante.