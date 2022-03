L'intervista che ha visto protagonista di recente de Ligt ha confermato come il difensore sia diventato un riferimento della Juventus. Il giocatore ha dichiarato che nella società bianconera non conta il bel gioco ma la vittoria, che è poi quello che vuole il tecnico Massimiliano Allegri. Parole importanti quelle di de Ligt nei confronti della società e del toscano, segnale evidente di come si senta importante anche in considerazione delle assenze per problemi muscolari di Bonucci e Chiellini. Diversi giornali sportivi hanno sottolineato come de Ligt potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024 con un incremento dell'ingaggio.

Potrebbe quindi rimanere almeno un'altra stagione nella Juventus.

Il Paris Saint Germain dopo la delusione dovuta all'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid starebbe valutando il mercato per giugno. Fra i giocatori che piacciono alla società francese c'è proprio Matthijs de Ligt, anche in considerazione del fatto Sergio Ramos in questa stagione è stato condizionato da infortuni muscolari. Lo spagnolo doveva essere il riferimento della difesa del Psg, ma gli infortuni lo hanno condizionato. Per questo il Paris Saint Germain potrebbe presentare un'offerta importante per il cartellino di de Ligt inserendo anche una contropartita tecnica gradita alla Juventus, Georgino Wijnaldum.

Il giocatore Wijnaldum possibile contropartita tecnica per l'acquisto di de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Psg potrebbe offrire una somma in contanti più il cartellino del centrocampista Wijnaldum per l'acquisto di Matthijs de Ligt. Il difensore piace alla società francese, la Juventus lo valuta almeno 100 milioni di euro.

Per questo il Paris Saint Germain potrebbe offrire circa 70 milioni di euro più il cartellino di Wijnaldum, valutato circa 30 milioni di euro. La Juventus vorrebbe confermarlo anche nella stagione 2022-2023 ma molto dipenderà dall'offerta del Psg. La società bianconera potrebbe considerare però una sua partenza per un'offerta in contanti e non per contropartite tecniche.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta altri rinforzi a centrocampo per il Calciomercato estivo. Difficile possa acquistare Wijnaldum, anche in considerazione del fatto che l'ex Liverpool ha 32 anni e guadagna molto. La società bianconera potrebbe acquistare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. Potrebbe arrivare a prezzo agevolato, sarebbe un ingaggio a parametro zero quello di Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Per quanto riguarda il settore avanzato molto dipenderà dal futuro professionale di Morata e Dybala. Piacciono Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo.