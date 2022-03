La Juventus potrebbe effettuare diversi cambiamenti nella rosa nel Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno e dalla volontà delle parti di proseguire insieme l'esperienza professionale. Sono cinque quelli che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera: Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Perin e De Sciglio. A questi bisogna aggiungere Morata, che è in prestito dall'Atletico Madrid con la Juventus che ha un diritto di riscatto di circa 35 milioni di euro. Somma che difficilmente la società bianconera metterà sul piatto: tuttavia, potrebbe considerare l'acquisto dello spagnolo solo se l'Atletico Madrid decidesse di concedere uno sconto o inserendo eventuali contropartite.

La Juventus potrebbe spendere circa 20 milioni di euro. Oltre tale somma sembra difficile possa investire. Se non dovesse arrivare l'intesa per il riscatto dello spagnolo la Juventus potrebbe acquistare un'alternativa a prezzo vantaggioso. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche il giocatore croato Andrej Kramaric. La punta del Hoffenheim va in scadenza di contratto a giugno, arriverebbe a parametro zero nella società bianconera. Il 30enne può giocare non solo punta ma anche sulla fascia, andando proprio a sostituire nell'eventualità Alvaro Morata. Proprio come lo spagnolo non è un giocatore che segna molto, ma il suo contributo principale riguarda gli assist decisivi ai suoi compagni.

Il giocatore Kramaric potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe ingaggiare a parametro zero a giugno Andrej Kramaric. La punta del Hoffenheim potrebbe arrivare nel caso in cui non dovesse venire riscattato Alvaro Morata. Il giocatore croato può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato.

Potrebbe essere l'alternativa a Vlahovic ma giocarci anche insieme avendo doti importanti soprattutto nel fornire assist ai suoi compagni. Basti vedere i dati stagionali in cui è evidente il suo contributo nell'aiutare i suoi compagni a finalizzare le azioni da gol. 23 match disputati nel campionato tedesco, ha segnato 4 gol fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match in Coppa di Germania, 2 gol e 1 assist decisivo ad un suo compagno. Un impatto importante con la società tedesca che potrebbe ritornare utile anche alla Juventus.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato. Molto dipenderà dal futuro professionale dei vari Dybala, Morata e Kean. Oltre a Kramaric la società bianconera starebbe seguendo Niccolò Zaniolo della Roma e Giacomo Raspadori del Sassuolo, protagonisti di una stagione importante con le rispettive società e che potrebbe ringiovanire in maniera evidente il settore avanzato della società bianconera.