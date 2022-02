La Juventus in questi giorni deciderà il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno. È atteso l'incontro con Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia Perin e Mattia De Sciglio per decidere il loro futuro professionale. Gran parte di loro dovrebbero essere confermati, il caso più problematico sembra essere quello dell'argentino. L'infortunio muscolare subito nel match contro il Torino non agevola la sua conferma, soprattutto se l'argentino volesse 10 milioni di euro a stagione. La Juventus potrebbe offrirne circa 7 milioni di euro con l'inserimento di bonus per circa 3 milioni di euro, raggiungibili però con vittorie di competizioni e con gol ed assist forniti.

Se non dovesse arrivare l'intesa economica fra le parti la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista offensivo ideale per il 4-2-3-1 o eventualmente in un 4-3-3. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera spicca il nome di Christopher Nkunku, giocatore ex Paris Saint Germain ed attualmente al Lipsia. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, ma ha una valutazione di mercato importante di circa 55 milioni di euro. Merito evidentemente della stagione importante fin qui disputata con la società tedesca, con più di 20 gol segnati fra campionato tedesco, coppa di Germania e Champions League.

Possibile acquisto di Nkunku

Il centrocampista Nkunku ha disputato fino ad adesso 6 match in Champions League segnando 7 gol e 2 assist, a cui bisogna aggiungere 1 match con un 1 gol in Europa League, 3 match, 1 gol e 2 assist in Coppa di Germania e 23 partite, 13 gol e 9 assist nel campionato tedesco.

Una stagione notevole quella del centrocampista francese, che potrebbe essere un rinforzo importante per la Juventus. Piace anche il giovane del Bayer Leverkusen Florian Wirtz, ma la società tedesca potrebbe decidere di non cederlo nel Calciomercato estivo essendo un classe 2003.

Il possibile mercato della Juventus

Secondo le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Nkunku sarebbe il preferito per il centrocampo per la Juventus.

Si valutano però altri giocatori importanti, a tal riguardo la società bianconera potrebbe acquistare Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale potrebbe essere ceduto a giugno. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistare anche una punta in caso di cessione di una punta.

Potrebbe essere confermato Alvaro Morata, a partire potrebbe essere Moise Kean, che potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain. Al suo posto potrebbe arrivare la punta del Sassuolo Giacomo Raspadori, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana.