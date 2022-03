Il mercato degli svincolati sarà decisamente interessante per la Juventus, e non solo, nei prossimi mesi.

A breve i dirigenti bianconeri incontreranno l'agente di Paulo Dybala per discutere il rinnovo del contratto che scade a giugno. Il tempo è quasi scaduto ed è giunto il momento di mettere le carte sul tavolo e capire se la Joya resterà a Torino oppure se lascerà per cercare una nuova squadra, con Inter, Manchester City, Tottenham e Atletico Madrid che sarebbero in attesa di sviluppi. La situazione è in evoluzione e se qualche mese fa le parti sembravano essere vicine, oggi il clima attorno all'affare è cambiato.

I tanti infortuni avrebbero raffreddato la Juve, che infatti vorrebbe offrire uno stipendio da sette milioni per tre anni, e non da otto più due di bonus come pattuito a dicembre. Arrivabene ha già spiegato che il monte ingaggi va limato e non alzato, inoltre con l'arrivo di Vlahovic l'attacco ha una nuova punta di diamante.

Dybala dal canto suo vorrebbe rimanere a Torino, ma deve fare i conti con questa nuova offerta, più bassa rispetto al passato. La sensazione è che alla fine la carta più importante sul tavolo delle trattative si rivelerà essere quella la sua volontà.

Dybala-Juventus, in caso di addio assalto a Pogba

Il mercato dei giocatori in scadenza non sarebbe però solo in uscita per la Juventus che da qualche giorno a questa parte sembra aver riaperto il cassetto del sogno Paul Pogba.

Il francese vedrà scadere il suo contratto con il Manchester United a giugno, di rinnovo non si parla più da tempo, e Mino Raiola è pronto ad ascoltare ogni offerta, anche quella eventuale bianconera. L'incastro non è facile, ma con l'addio di Dybala alla voce stipendi si risparmierebbero 7 milioni a stagione, che sarebbe possibile investire magari proprio per il centrocampista.

Anche in questo caso molto dipenderà dalla volontà del giocatore, che al momento a Manchester di milioni ne guadagna ben 13 a stagione. Se questa dovesse essere la cifra richiesta alla Juve l'affare diventerebbe impossibile, ma se il transalpino dovesse accettare un taglio al proprio ingaggio allora tutto tornerebbe in gioco.

Pogba tra l'altro è un ex, a Torino ritroverebbe Allegri con cui è cresciuto moltissimo a inizio carriera, e ha ancora molti amici, per questo i bene informati dicono che il ritorno sarebbe tra le ipotesi più gradite. La concorrenza però non mancherà, Psg e Real Madrid da tempo starebbero tenendo sotto controllo la situazione.

L'altro nome caldo in caso di addio di Dybala sarebbe Zaniolo che in estate potrebbe lasciare la Roma. La Juve, di cui era tifoso da bambino, lo starebbe corteggiando da tempo, i giallorossi chiederebbero una cifra tra i 40 e i 50 milioni e l'idea di portarlo sotto la Mole stuzzica i bianconeri anche a livello tattico. Il talento azzurro può giocare in più ruoli (esterno, trequartista, seconda punta e mezzala), insomma è un jolly che potrebbe tornare molto utile ad Allegri in futuro.