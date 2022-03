La sconfitta contro il Villarreal in Champions League conferma le problematiche di una rosa come quella della Juventus che ha bisogno di qualità soprattutto a centrocampo. La società bianconera però potrebbe attuare dei cambiamenti importanti però anche in altri settori, sia per motivi anagrafici che tecnici. Tanti giocatori sono a rischio addio o sicuramente non potranno più garantire il minutaggio delle scorse stagioni anche a causa dell'età avanzata e di continui infortuni muscolari: è il caso di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, punti di riferimento degli 10 anni della Juventus, ma che in questa stagione (soprattutto nella seconda parte) non sono riusciti a dare il loro contributo secondo le aspettative.

A fianco di de Ligt potrebbe essere schierato un nuovo innesto di qualità, fra i nomi che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Antonio Rudiger, difensore in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. La Juventus potrebbe offrirgli un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2026, rappresenterebbe con de Ligt un duo difensivo di esperienza e qualità.

Per quanto riguarda il centrocampo, gli innesti potrebbero essere due, soprattutto se dovessero partire Arthur Melo e Adrien Rabiot. Potrebbero arrivare un giocatore bravo nell'impostazione di gioco come Jorginho e una mezzala d'inserimento come Paul Pogba.

Possibile l'arrivo di Paul Pogba

La Juventus oltre all'acquisto di un difensore starebbe valutando anche l'acquisto di due centrocampisti.

Jorginho potrebbe sostituire Arthur Melo: il nazionale italiano sarebbe importante proprio perché alla Juventus manca un giocatore di qualità davanti alla difesa dagli addii di Andrea Pirlo e Miralem Pjanic.

Come mezzala potrebbe arrivare Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno: egli garantirebbe qualità, fisicità e inserimenti.

Ci si aspetta però anche un acquisto importante anche per il settore avanzato, sia in caso di conferma o meno di Paulo Dybala e di Alvaro Morata.

Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo

L'indisponibilità di Kaio Jorge fino a fine anno (il brasiliano potrebbe recuperare a dicembre, per poi essere ceduto in prestito a gennaio per raccogliere minutaggio) potrebbe indurre a cercare una punta di fascia, che sappia anche giocare a supporto di Dusan Vlahovic.

A tal riguardo il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Se non dovesse prolungare la sua intesa contrattuale difficilmente rimarrà e potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro.