La Juventus nelle ultime stagioni è stata una delle principali delusioni del calcio europeo. Non tanto in Italia, dove ha sempre vinto qualche competizione (basti pensare alla scorsa stagione ai successi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana) quanto in Europa, dove nelle ultime quattro stagioni ha ottenuto solo la partecipazione ai quarti di finale di Champions nel 2019 e poi per tre volte consecutive si è fermata agli ottavi.

L'arrivo di Cristiano Ronaldo nel 2018 poteva sembrare l'investimento ideale per fare il definitivo salto di qualità nella massima competizione europea, ma così non è stato, cosa che non è accaduta neanche in questa stagione, senza il portoghese.

In particolare dall'estate 2018 in avanti la Juventus ha speso circa 550 milioni di euro, una somma importante che dimostra come la società bianconera abbia cercato di costruire rose forti, ma probabilmente non nella maniera giusta.

La Juventus ha speso sul mercato negli ultimi quattro anni circa 550 milioni di euro. Circa 100 milioni è costato Cristiano Ronaldo, a cui poi sono seguiti giocatori del calibro di Matthijs de Ligt (per circa 70 milioni), Federico Chiesa (costato 60 milioni), Manuel Locatelli (35 milioni), Moise Kean (35 milioni di euro), Arthur Melo (70 milioni di euro), Alvaro Morata (20 milioni per il prestito), Weston McKennie (30 milioni di euro), Dusan Vlahovic (70 milioni), a cui bisogna aggiungere altri acquisti meno onerosi.

Una spesa importante, attutita in parte dalle varie cessioni, ma che non è servita a fare il definitivo salto di qualità.

Intanto è lecito attendersi acquisti importanti anche durante il Calciomercato estivo 2022, soprattutto a centrocampo, considerando le problematiche riscontrate dai vari Arthur Melo e Adrien Rabiot.

Il mercato 2022 della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare in maniera decisa il centrocampo durante il calciomercato estivo. Si valutano infatti un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento.

Potrebbe arrivare anche un innesto per il settore avanzato che possa supportare i vari Vlahovic e Chiesa.

Mentre per il reparto mediano piacciono Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023, come pure Paul Pogba, che potrebbe arrivare senza costo di cartellino a fine stagione. Si valuta anche l'acquisto di Nicolò Zaniolo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro.